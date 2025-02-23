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Воскресенье, 23 февраля 2025, 18:50 мск

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Первый вице-премьер Мантуров назвал важное условие возвращения иностранного бизнеса в Россию

Возвращение иностранного бизнеса в Россию будет определяться новыми условиями, которые зарубежные компании должны будут соблюдать. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, это касается, в том числе, автопрома, авиапрома и торговых сетей.

«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная и просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится. У нас, во-первых, хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», – подчеркнул Мантуров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о конкуренции с американским авиапроизводителем Boeing в случае его возвращения в Россию, Мантуров заверил, что власти найдут решение, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь «приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты».

Что касается иностранных розничных торговых сетей, первый вице-премьер отметил, что в случае возвращения в Россию им могут поставить условие, что исключений для зарубежных магазинов не будет, в том числе по представленности в Крыму и «новых регионах».

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – пояснил Мантуров.

Москва, Светлана Антонова

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