Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.04.17

В Екатеринбургском зоопарке сегодня подвели итоги конкурса на имена для двух львят, которые появились на свет 10 марта. Мальчиков назвали Леон и Саймон. Выбор был непростым, потому что горожане прислали более 400 вариантов.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка, самыми распространенными были имена Чук и Гек, Тимон и Пумба, Том и Джерри, Вова и Дима. Также были варианты, связанные с космосом, футболом и географией, – например, Гол и Пенальти, Луна и Космос, Урал и Алтай.

«Но мы остановились на варианте Леон и Саймон. Леон с древнегреческого означает лев. А Саймон – распространенное имя, все мы помним мультфильмы про кота Саймона, кроме того, есть ученый-орнитолог с таким именем. И мы выбрали именно такую пару», – рассказали в зоопарке.

Напомним, на прошлой неделе львица Эмма представила миру недавно родившихся львят. Малыши родились 10 марта, но месяц мама прятала их от посторонних глаз. Зоопарк тут же объявил конкурс на выбор имен для двух львят-самцов. Пока в зоопарке не решили, останутся львята в зоопарке или уедут «по обмену». До 1-1,5 лет они будут спокойно жить в Екатеринбурге – пока лев не начнет воспринимать их как конкурентов.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=evSfgewY53I&rel=0">Video</a> Львята в Екатеринбургском зоопарке

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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