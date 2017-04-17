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Екатеринбург

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Публикации за 17.04.17

Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбургском зоопарке сегодня подвели итоги конкурса на имена для двух львят, которые появились на свет 10 марта. Мальчиков назвали Леон и Саймон. Выбор был непростым, потому что горожане прислали более 400 вариантов.

Новый День: Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка, самыми распространенными были имена Чук и Гек, Тимон и Пумба, Том и Джерри, Вова и Дима. Также были варианты, связанные с космосом, футболом и географией, – например, Гол и Пенальти, Луна и Космос, Урал и Алтай.

Новый День: Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

«Но мы остановились на варианте Леон и Саймон. Леон с древнегреческого означает лев. А Саймон – распространенное имя, все мы помним мультфильмы про кота Саймона, кроме того, есть ученый-орнитолог с таким именем. И мы выбрали именно такую пару», – рассказали в зоопарке.

Новый День: Львят в Екатеринбургском зоопарке назвали Леон и Саймон – выбирать клички пришлось из 400 вариантов (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, на прошлой неделе львица Эмма представила миру . Малыши родились 10 марта, но месяц мама прятала их от посторонних глаз. Зоопарк тут же объявил конкурс на выбор имен для двух львят-самцов. Пока в зоопарке не решили, останутся львята в зоопарке или уедут «по обмену». До 1-1,5 лет они будут спокойно жить в Екатеринбурге – пока лев не начнет воспринимать их как конкурентов.

Львята в Екатеринбургском зоопарке

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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