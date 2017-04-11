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Екатеринбург

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Публикации за 11.04.17

Вова и Дима пока лидируют – екатеринбуржцы выбирают имена для родившихся в зоопарке львят (ФОТО, ВИДЕО)

Вова и Дима пока лидируют – екатеринбуржцы выбирают имена для родившихся в зоопарке львят (ФОТО, ВИДЕО)

Второй день в зоопарке ажиотаж возле клеток со львами. В понедельник львица Эмма вытащила недавно родившихся львят из «дома». Малыши родились 10 марта, но горожане смогли увидеть их только в начале этой недели. Зоопарк тут же объявил конкурс на выбор имен для двух львят-самцов. Как рассказал пресс-секретарь зоопарка Игорь Перминов, в предложенных горожанами именах для львят лидируют «Вова и Дима», на втором месте – «Пумба и Тимон».

«Львица не пускает детенышей к папаше. А лев боится их, как настоящий «молодой папочка», на всякий случай уходит в соседний вольер», – рассказывает Игорь. «Пока не решили, останутся львята в зоопарке или уедут «по обмену». До 1-1,5 лет они будут спокойно жить здесь – пока лев не будет воспринимать их как конкурентов. Сейчас у нас львица начала кушать за троих – молоко, яйца сметает махом».

Мать Эмма родом из Крыма, приехала в наш зоопарк в ноябре прошлого года. Лев Эрни последние 5 лет после смерти львицы Симбы жил в одиночестве. Львят пока кормит львица, через пару недель им начнут давать мясо.

Свои варианты имен для львят можно присылать на адрес pr@ekazoo.ru с пометкой «имена для львят».

Екатеринбург, Таисья Юсупова,Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

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