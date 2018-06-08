В зоопарке родилось пятеро львят. Первые шаги (ФОТО, ВИДЕО)

Знаменитая пара львов Екатеринбургского зоопарка – Эмма и Эрни – вывела потомство в свет. Львята родились 12 мая, и это уже третье потомство пары. Сегодня малыши сделали свои первые шаги.

Львята делают первые шаги

Как рассказал пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков, все львята, скорее всего, покинут Екатеринбургский зоопарк примерно через месяц: «Сейчас как раз идут переговоры с другими зоопарками, есть заявки на наших львят. Обычно этим занимаются зам директора по коллекции, они формируют так называемые списки. Где-то через месяц, когда пройдет процесс адаптации, малыши подрастут, они уедут в другие зоопарки».

Напомним, львица Эмма родом из Крыма, приехала в наш зоопарк в ноябре 2016 года. Лев Эрни до этого жил в одиночестве (после смерти львицы Симбы в 2011 году). В первый год Эмма родила двоих львят, на следующий год – троих, а в этом году – пятерых малышей. Зоологи говорят, что это редкое везенье – чтобы у львов было такое взаимопонимание и прямо-таки настоящая любовь в неволе.

Пока львица не пускает к малышам папу-льва, и не дает львятам расползаться. Впрочем, они уже начали делать свои первые шаги и играть. Смотрите на видео, как здорово у них это получается.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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