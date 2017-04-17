Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

Водолазы Службы спасения Свердловской области из-за сильного ветра приостановили поисковую операцию на Исетском озере в Среднеуральске, где накануне на льдине унесло двоих рыбаков. Шансов найти мужчин живыми нет. Работы продолжатся, когда установится благоприятная погода.

Напомним, накануне на озере Исетском под Среднеуральском двоих рыбаков унесло на льдине. Выйдя из палатки, мужчины оказались на косе льда, омываемой открытой водой со всех сторон. Находясь примерно в 150 метрах от берега, они пытались выбраться самостоятельно, но из-за открытых промоин провалились в ледяную воду.

Уже вчера стало понятно, что живыми мужчин не найдут: слишком долго они провели в ледяной воде. Известно, что оба рыбака проживали в Верхней Пышме.

Сегодня поисковая операция была приостановлена из-за сильного ветра. «Поиски тел рыбаков водолазы продолжат, когда установится благоприятная погода», – рассказали в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

МЧС в очередной раз обращается ко всем жителям региона: выход на лед строго запрещен! Но если вы все-таки вышли и провалились в ледяную воду, нужно соблюдать некоторые правила:

Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: лед здесь уже проверен на прочность.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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