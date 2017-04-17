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Публикации за 17.04.17

Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО)

Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО)

Водолазы Службы спасения Свердловской области из-за сильного ветра приостановили поисковую операцию на Исетском озере в Среднеуральске, где накануне на льдине унесло двоих рыбаков. Шансов найти мужчин живыми нет. Работы продолжатся, когда установится благоприятная погода.

Напомним, накануне на озере Исетском под Среднеуральском . Выйдя из палатки, мужчины оказались на косе льда, омываемой открытой водой со всех сторон. Находясь примерно в 150 метрах от берега, они пытались выбраться самостоятельно, но из-за открытых промоин провалились в ледяную воду.

Новый День: Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО)

Уже вчера стало понятно, что живыми мужчин не найдут: слишком долго они провели в ледяной воде. Известно, что оба рыбака проживали в Верхней Пышме.

Сегодня поисковая операция была приостановлена из-за сильного ветра. «Поиски тел рыбаков водолазы продолжат, когда установится благоприятная погода», – рассказали в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Новый День: Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО)

МЧС в очередной раз обращается ко всем жителям региона: выход на лед строго запрещен! Но если вы все-таки вышли и провалились в ледяную воду, нужно соблюдать некоторые правила:

Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: лед здесь уже проверен на прочность.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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