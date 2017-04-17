Кандидатура Ильи Захарова предложена в новый состав горизбиркома

Публикации за 17.04.17

Городской избирком определился со своими кандидатурами в новый состав комиссии.

Как рассказал NDNews.ru председатель избиркома Илья Захаров, из прежнего состава предложено выдвинуть на новый срок полномочий его самого, зампреда Руслана Дворецкого и секретаря Вадима Антошина. Еще два члена комиссии, Владимир Карпов и Александр Липовецкий, были предложены комиссией, но отказались по причинам личного характера.

Напомним, в мае депутатам городской думы Екатеринбурга предстоит назначить десять членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Пять кандидатур выдвигают политические партии, их предложения принимаются в городскую думу до 10 мая. Еще пять членов предлагает облизбирком, который собирает заявки до 21 апреля. Утвердить новый состав комиссии планируется на заседании гордумы 23 мая.

Полномочия нынешнего состава избиркома истекают 4 июня, но, как сообщил Захаров, скорее всего, заседаний уже больше не будет – если только никто из депутатов гордумы внезапно не уйдет в досрочную отставку и ему не понадобится замена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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