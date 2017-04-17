NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

Кандидатура Ильи Захарова предложена в новый состав горизбиркома

Кандидатура Ильи Захарова предложена в новый состав горизбиркома

Городской избирком определился со своими кандидатурами в новый состав комиссии.

Как рассказал NDNews.ru председатель избиркома Илья Захаров, из прежнего состава предложено выдвинуть на новый срок полномочий его самого, зампреда Руслана Дворецкого и секретаря Вадима Антошина. Еще два члена комиссии, Владимир Карпов и Александр Липовецкий, были предложены комиссией, но отказались по причинам личного характера.

Напомним, в мае депутатам городской думы Екатеринбурга предстоит назначить десять членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Пять кандидатур выдвигают политические партии, их предложения принимаются в городскую думу до 10 мая. Еще пять членов предлагает облизбирком, который собирает заявки до 21 апреля. Утвердить новый состав комиссии планируется на заседании гордумы 23 мая.

, но, как сообщил Захаров, скорее всего, заседаний уже больше не будет – если только никто из депутатов гордумы внезапно не уйдет в досрочную отставку и ему не понадобится замена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

Городской пруд Екатеринбурга просят признать памятником истории (СКРИНЫ). / Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО). / Штормовой ветер оставил без света более 2,5 тысяч уральцев: возможны новые аварии.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter