День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

Еще один забавный казус всплыл в Екатеринбурге в связи с празднованием Дня космонавтики. Принадлежащий областным властям телеканал ОТВ на своем интернет-портале допустил досадную опечатку: сюжет о 12 апреля вышел под заголовком «Итоги недели: Комический праздник в Екатеринбурге». Сейчас ошибку исправили, но внимательные читатели успели сделать скрин.

Свердловчане уже шутят, что опечатка, в общем-то, вполне отражает суть того, во что усилиями властей умудрились превратить День космонавтики в Екатеринбурге. В частности, все мероприятие сопровождалось звуками музыки из популярных кинофильмов, например, «Гардемарины, вперед», или из репертуара группы «Любэ», например, «Расея, моя Расея, от Волги и до Енисея», что мало связано с космической тематикой. Кроме того, многие школьники, которых вывели на праздник учителя, зачем-то имели дополнительные «знаки отличия» – одним повязали шарфы с символикой «Единой России», на некоторых – надели манишки с логотипом сети магазинов «Кировский», принадлежащей представителям той же ЕР. Самое интересное заключается в том, что представители «Кировского» утверждают, что они не знают, кто нарядил детей в накидки с их логотипом. В пресс-службе сети заявили, что эти накидки много лет назад раздавались на каком-то городском празднике, а кто и откуда их достал сейчас – непонятно.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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