NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)

День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)

Еще один забавный казус всплыл в Екатеринбурге в связи с празднованием Дня космонавтики. Принадлежащий областным властям телеканал ОТВ на своем интернет-портале допустил досадную опечатку: сюжет о 12 апреля вышел под заголовком «Итоги недели: Комический праздник в Екатеринбурге». Сейчас ошибку исправили, но внимательные читатели успели сделать скрин.

Новый День: День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)

Свердловчане уже шутят, что опечатка, в общем-то, вполне отражает суть того, во что усилиями властей умудрились превратить День космонавтики в Екатеринбурге. В частности, все мероприятие сопровождалось звуками музыки из популярных кинофильмов, например, », или из репертуара группы «Любэ», например, «Расея, моя Расея, от Волги и до Енисея», что мало связано с космической тематикой. Кроме того, многие школьники, которых вывели на праздник учителя, зачем-то имели дополнительные «знаки отличия» – одним повязали шарфы с символикой «Единой России», на некоторых – надели манишки с логотипом сети магазинов «Кировский», принадлежащей представителям той же ЕР. Самое интересное заключается в том, что представители «Кировского» утверждают, что они не знают, кто нарядил детей в накидки с их логотипом. В пресс-службе сети заявили, что эти накидки много лет назад раздавались на каком-то городском празднике, а кто и откуда их достал сейчас – непонятно.

Новый День: День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)
Новый День: День космонавтики на Среднем Урале официальный областной рупор назвал комическим праздником (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

Кандидатура Ильи Захарова предложена в новый состав горизбиркома. / Городской пруд Екатеринбурга просят признать памятником истории (СКРИНЫ). / Поиски утонувших рыбаков в Среднеуральске приостановлены из-за сильного ветра (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter