Жители Малышева организовали пикет в поддержку «отравительницы» Елены Кордюковой (ФОТО, ВИДЕО) / На родине ее считают невиновной

Публикации за 17.04.17

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Жители Малышева сегодня организовали пикет напротив здания областного минздрава. Они развернули плакаты с требованиями освободить женщину, обвиняемую в убийстве собственных детей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на пикет приехало 113 человек. Организатор акции Наталья Сайфутдинова заявила, что много лет знает Елену Кордюкову, которая всегда была поборницей семейных ценностей. Относительно же варфарина, из-за которого погибли двое ее детей, она не смогла пояснить, в чем здесь вина врачей. Организатор пикета просто не знает, прописывали ли женщине препарат, из-за которого погибли дети, или его использование было самодеятельностью со стороны Елены. Пикет же у минздрава был проведен потому, что именно от врачей поступило заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент крысиного яда). Мать ребенка, как заявляли в СКР, дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1, умышленно давала ребенку препараты антикоагулянтного действия, интоксикация которыми привела к ухудшению состояния его здоровья и последующей смерти. Она знала, что эти препараты трудно диагностируются и их употребление повлечет наступление смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – сообщил NDNews.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой. Кордюковой, которой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября, грозит 20 лет колонии – максимальное наказание, предусмотренное законом. Пожизненное заключение в России женщинам не назначают.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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