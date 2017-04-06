Супруг женщины, травившей детей крысиным ядом: обвинение – бред (ВИДЕО)

Публикации за 06.04.17

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня стартовал резонансный процесс по уголовному делу 37-летней жительницы поселка Малышева под Асбестом Елены Кордюковой, которая травила до смерти своих детей крысиным ядом. Перед заседанием муж обвиняемой заявил, что не верит в виновность супруги, которая была хорошей матерью. По его мнению, она могла себя оговорить под давлением следственных органов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судебное разбирательство будет идти в закрытом режиме. По словам адвоката обвиняемой Натальи Кокаревой, такое решение принято в связи с тем, что в деле фигурируют дети, и крайне нежелательно раскрытие обстоятельств их личной жизни. Потерпевшим по делу признан муж Елены Кордюковой, Александр. Он сегодня пришел в суд и высказал свое мнение, заявив, что не верит в виновность жены и убежден, что дети скончались от естественных заболеваний, в том числе генетического характера.

«В этой истории все очень мутно – и со стороны врачей, и со стороны следствия. Да, давались детям таблетки, много. Но делалось это в целях улучшения здоровья, Елена не желала своим детям зла. Она была замечательная мать», – отметил Александр.

Ранее сообщалось, что на допросе женщина призналась в том, что пичкала детей варфарином (который содержит крысиный яд) из-за того, что устала лечить их. Супруг Кордюковой считает, что она могла заявить об этом из-за давления со стороны органов. «Сами знаете, в какой стране мы живем. А Елена никогда не привлекалась (к ответственности), она не знает всю эту систему», – подметил он.

Выживший мальчик сейчас проживает с отцом. «Я ему ничего не говорю, чтобы не травмировать его, все-таки мать… Какая бы она ни была. Он ее любит. Здоровье сына, слава богу, нормальное. Мы продолжаем наблюдаться, состоим на учете у нарколога в областной детской больнице. Раз в два-три месяца ездим, сдаем анализы, – добавил Александр. – При этом мне не дают видеться с супругой. Я ее видел только пару раз – в самом начале следствия. А в СИЗО она находится уже 1 год и 3 месяца».

Напомним, Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент крысиного яда). Мать ребенка, как заявляли в СКР, дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1, умышленно давала ребенку препараты антикоагулянтного действия, интоксикация которыми привела к ухудшению состояния его здоровья и последующей смерти. Она знала, что эти препараты трудно диагностируются и их употребление повлечет наступление смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – сообщил сегодня NDNews.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой. Кордюковой, которой продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября, грозит 20 лет колонии – максимальное наказание, предусмотренное законом. Пожизненное заключение в России женщинам не назначают.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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