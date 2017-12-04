Прокуратура запросила для матери, травившей своих детей крысиным ядом, 20 лет колонии

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по уголовному делу жительницы поселка Малышева Елены Кордюковой, которая травила до смерти своих детей крысиным ядом. Представитель прокуратуры запросил для женщины в качестве наказания 20 лет лишения свободы в колонии общего режима, об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

Елене Кордюковой предъявлено обвинение в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного ребенка. Женщину задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент «крысиного яда»). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1 умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, в период с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – она признана вменяемой.

Муж обвиняемой, Александр, не раз говорил о том, что не верит в виновность жены. Он убежден, что его дети скончались от естественных заболеваний, в том числе генетического характера. В настоящее время выживший мальчик проживает с отцом.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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