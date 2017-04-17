Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР состоится в ближайшие дни

Публикации за 17.04.17

Уже в ближайшие дни, в конце этой или в начале следующей недели, свердловские единороссы приступят к процедуре предварительного голосования.

Как пояснил руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев, скоро состоится заседание регионального политсовета, на котором будут выдвинуты кандидаты в кандидаты в губернаторы. Одним из них станет врио губернатора Евгений Куйвашев, а вот имя его спарринг-партнера пока не определено. «Могу только сказать, что это будет масштабная фигура, хорошо известная в партии», – отметил Косинцев.

После выдвижения кандидаты должны будут объехать не менее 50 % местных отделений партии и встретиться с их активом. Сделать это необходимо до объявления решения о назначении выборов, которое ожидается в начале июня. Одновременно в регионе пройдет кампания по выбору делегатов на региональную партийную конференцию. Именно этим делегатам и предстоит путем тайного альтернативного голосования избрать основного кандидата в губернаторы.

Отметим, что сюрпризов на этих праймериз никто не ждет. Еще зимой секретарь отделения Виктор Шептий заявил, что решение президента по врио губернатора станет определяющим.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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