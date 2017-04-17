«Победа» не пустила на рейс Москва – Екатеринбург маму с ребенком, страдающим ДЦП

Публикации за 17.04.17

Росавиация начала проверку по факту отказа авиакомпании «Победа» перевозить ребенка с ДЦП. Мама с 2-летним малышом должна была лететь из Внуково в Екатеринбург. Но сотрудник авиакомпании заявил, что произошел сбой в программе и предложил женщине посреди ночи ехать в Шереметьево.

14 апреля мама с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыли на стойку регистрации авиакомпании «Победа» для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) – Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля в 00:50 по московскому времени. Во избежание недоразумений пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также своевременно приехала на регистрацию.

Однако сотрудник авиакомпании «Победа» – супервайзер группы по организации пассажирских перевозок отказал женщине в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня.

«Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося. С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», – говорится на сайте Росавиации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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