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Екатеринбург

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Публикации за 18.04.17

«Победа» уволит сотрудника, не пустившего маму с ребенком, больным ДЦП, на рейс Москва – Екатеринбург

«Победа» уволит сотрудника, не пустившего маму с ребенком, больным ДЦП, на рейс Москва – Екатеринбург

Авиакомпания «Победа» приняла решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за то, что сотрудник не допустил на рейс маму с 2-летнийм ребенком, больным ДЦП, и рекомендовал им ночью ехать из Внуково в Шереметьево. Формулировка гласит «за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково».

Как , 14 апреля мама с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыли на стойку регистрации авиакомпании «Победа» для оформления посадочных талонов на ночной рейс PBD 407 Внуково (Москва) – Кольцово (Екатеринбург), который должен был вылететь 15 апреля в 00:50 по московскому времени. Однако сотрудник авиакомпании «Победа» отказал женщине в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве «альтернативы» представитель «Победы» предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» утром того же дня. Проверку начала Росавиация.

«Победа» на официальном сайте сообщает, что руководство приняло решение уволить сотрудника за некомпетентность.

«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» проводит тщательное служебное расследование ситуации с пассажиром рейса DP407 15 апреля. Предварительно известно, что пассажир с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса. Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево со специальным комфортным трансфером из Внуково, – сообщает пресс-служба авиакомпании. – Авиакомпания «Победа» полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и считает, что в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля. В связи с этим руководство авиакомпании «Победа» приняло решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково».

Также в пресс-службе компании сообщили, что готовят особое руководство для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Пассажиров, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями, заблаговременно прибывать в аэропорт для прохождения регистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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