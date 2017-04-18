В Екатеринбурге на этой неделе начнутся репетиции парада в центре города

Публикации за 18.04.17

С этой недели в Екатеринбурге начнутся репетиции парада Победы на площади 1905 года. В пятницу ночью состоится пеший прогон, а танки в центре города начнут ездить через 10 дней.

В Екатеринбурге продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Завтра и 26 апреля пройдут тренировки военной техники на Вторчермете. NDNews.ru показывал, что происходит на Новосибирской 2-й в эти дни. В ночь с пятницы на субботу состоится первый пеший прогон в центре города, с 20:00 21 апреля до 4 утра 22 апреля будет перекрыто движение на центральных улицах. Еще один пеший прогон запланирован на ночь с 25 на 26 апреля. А боевые машины покажутся на площади 1905 года впервые в ночь с 28 на 29 апреля, вторая полноценная репетиция пройдет в ночь на 2 на 3 мая, генеральная репетиция намечена на ночь с 5 на 6 мая.

На время репетиций движение в центре города и по улицам следования боевой техники будет перекрываться по проспекту Ленина, от Луначарского до Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до Малышева; по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев. Эти улицы будут закрыты в следующие дни: с 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля, с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля, с 20:00 2 мая до 04:00 3 мая, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая.

Представители ЦВО обещают, что танки будут выезжать в центр города только в специальных «башмаках», чтобы не портить дорожное покрытие.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

«Победа» уволит сотрудника, не пустившего маму с ребенком, больным ДЦП, на рейс Москва – Екатеринбург. / В Екатеринбурге из-за пожара эвакуирован корпус ОКБ №1, есть пострадавшие. / Жители Урала чаще всего скачивают книги «Шантарам», «Счастливая Россия» и руководства по развитию личной эффективности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»