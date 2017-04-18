Визовый центр Испании не справляется с работой – очереди, истерики, неработающее оборудование

Публикации за 18.04.17

В прошлом году у генерального консульства Испании сменился оператор, который выступает посредником при оформлении въездных виз в эту страну. Новая компания, которая теперь принимает документы у путешественников, не справляется со своей работой. Из-за этого в визовом центре скапливаются огромные очереди.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с декабря прошлого года вместо компании VFS, которая ранее занималась шенгенскими визами, стала работать BLS International Services Ltd. В Екатеринбурге офис открылся в здании на улице Карла Либкнехта, 22. Для подачи документов на визу необходимо записываться через официальный сайт оператора – иначе сдать пакет не получится. Каждому посетителю отводится 15 минут, но этого времени явно недостаточно. Из четырех окон работают только два, в которых принимают документы.

Как рассказал агентству турист Александр, сегодня, например, вместо 9:00 документы начали принимать только в 9:30, из-за чего вся очередь сдвинулась на полчаса. «Никакой электронной очереди, как написано на сайте визового центра, тут и в помине нет – имена посетителей просто выкрикивают. Причем за отведенные на каждую запись 15 минут почти никто не укладывается. В этом отчасти есть вина сотрудников центра. Они спрашивают, один человек пришел подавать документы на визу или с кем-то. И если человек не один, то принимают документы у всей его компании сразу – вне зависимости от времени записи остальных. Сегодня перед нами пропустили четверых человек, у которых запись была на гораздо более позднее время, чем у нас. Естественно, что время нашего приема сдвинулось больше чем на час, – рассказал мужчина. – В среднем, время ожидания в очереди составляет около часа. Т.е. если талон на 9:30, то принять вас могут и в 10:30, или даже позже, как сегодня с нами и произошло. Естественно, что многие люди не рассчитывали на такое – посетители горячатся, кричат, сотрудники центра просят успокоиться. И, говорят, тут каждый день такое».

По словам посетителя визового центра, у оператора нет будки для фотографий, поэтому те, чьи фото по каким-то параметрам не подходят для визы, бегают фотографироваться с третьего на первый этаж. Оплату за консульский сбор и за работу визового центра нельзя провести «безналом», из-за чего также возникают проблемы и задержки. «Непонятно, почему нельзя рассчитаться картой, ведь это же так просто – поставить терминал, но его нет. На оплату договора уходит минут 10-15», – пожаловался посетитель визового центра.

Кроме того, сотрудники центра просят всех пройти процедуру дактилоскопии, даже если отпечатки пальцев уже сданы. «Говорят, что это рекомендация генерального консульства Испании, не знаю, правда это или нет, но это все затягивает процесс. Очередь на биометрические данные отдельная, все, кто уже отстоял свое на подачу документов, должны еще постоять в очереди на отпечатки пальцев. В итоге сегодня на все про все у нас ушло чуть больше двух часов. Никогда раньше при подаче документов на шенген мы с таким не сталкивались», – резюмировал собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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