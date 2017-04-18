Стих на ушко от Наума Блика, детский DJ-сет от лидера «Курары», бродилки по фондам – чего ждать от «Библионочи-2017»

Публикации за 18.04.17

Ежегодная общероссийская акция по продвижению чтения «Библионочь» пройдет на этот раз в Екатеринбурге и Свердловской области 21 апреля. С 18 часов до полуночи, а где-то и дольше, библиотеки будут развлекать гостей специальными развлекательными программами. Можно будет пообщаться тет-а-тет с известными поэтами, попросить Наума Блика нашептать вам стих, послушать виниловый детский сет от лидера «Курары», узнать тайны перевала Дятлова и побродить по фондохранилищам, которые закрыты от посторонних глаз остальные 364 дня в году. Обзор самых интересных программ – в материале NDNews.ru.

В этом году участие в «Библионочи» принимают практически все библиотеки региона, а также некоторые книжные магазины, музеи, учреждения культуры и даже театры и кафе. Старт программ на большинстве площадок намечен на 18:00. Отдельные библиотеки ограничатся проведением «Библиосумерек», то есть завершат свою работу в 20:00 или 21:00. Остальные, это, в основном, крупные библиотеки, будут принимать гостей до полуночи. Вход на мероприятия везде, за редкими исключениями, будет совершенно свободным. Приобрести входные билеты понадобится только на спектакль в Камерном театре, а также на выставки в Объединенном музее писателей Урала, Музее истории Екатеринбурга и Ельцин-центре.

Белинка поставит поэтов в угол и заведет посетителей в темные лабиринты

В Екатеринбурге самая масштабная программа, как и раньше, будет в библиотеке им. Белинского, которая впервые будет принимать читателей в недавно открывшемся после ремонта основном здании. А также – в здании пристроя. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прочтет лекцию «Как творятся чудеса (из истории отечественного кино)». На разговор с читателями-полуночниками выйдут известный российский прозаик, автор 24 книг, лауреат литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга» Роман Сенчин. Николай Коляда презентует первые девять томов своего собрания сочинений, ответит на вопросы собравшихся.

Опыт общения наедине с настоящими стихотворцами подарит акция «Поэты тет-а-тет». В укромных уголках библиотеки расположатся самые интересные авторы нашего города. К ним можно подходить, просить почитать стихи, задавать вопросы и собирать автографы. В акции будут принимать участие Наум Блик (Ek-Playaz), Илья Ненко, Нина Александрова и многие другие.

На площадке «Прииск золотых истин» развернется книжно-журнальная выставка, посвященная одной из самых загадочных тайн уральского краеведения, под названием «Все о перевале Дятлова». В течение вечера будут показаны фильмы Телевизионного агентства Урала, посвященные этой теме, а также состоится встреча с Иннокентием Шереметом.

Дополнит знакомство с уральскими «литературными недрами» круглый стол «Город Бориса Рыжего». В разговоре о роли поэта в формировании имиджа Екатеринбурга примет участие сестра поэта Ольга Рыжая, преподаватели УрФУ, специалисты по геобрендингу, урбанисты, архитекторы, культурологи, исследователи творчества поэта.

Нестандартная и многогранная программа запланирована для детей и их родителей. Музыкант Олег Ягодин, фронтмен группы «Курара», с дочкой Алисой будут крутить детский винил, а маленькие слушатели – рисовать огромную коллективную картину по мотивам услышанных сказок. Кроме того, малышам предложат расцветить кусочек мега-раскраски по книге Елены Соловьевой «Маргарита едет к морю».

Для многих гостей кульминация вечера – это возможность заглянуть в книгохранилище, которая предоставляется лишь раз в год. «Бродилки по фонду» обещают захватывающее путешествие в таинственный, обычно закрытый для читателей мир, в котором живут книги.

Письмо министру, шифровка по Брайлю и этноконцерт

На других площадках в Екатеринбурге будет не менее интересно. Библиотека для детей и молодежи им. В. Крапивина (ул. Карла Либкнехта, 8) совместно с «Почтой России» проведет акцию, предложив написать письмо министру на тему «Что нужно делать, чтобы сохранить природу Урала». Послания отправятся через специальный почтовый ящик, авторы лучших идей будут поощрены. Ожидаемым гостем молодежной библиотеки станет кумир юных поклонников фэнтези по всей стране писатель Евгений Гаглоев, автор циклов «Зерцалия» и «Пардус», пользующихся бешеной популярностью.

В Областной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) запланирована инклюзивная игра «Шифровка по Брайлю», тактильная выставка картин Врубеля и шедевров зодчества. «Живой театр» Александра Пантыкина представит фрагменты спектаклей, адаптированных для людей с проблемами зрения.

Программа Межнациональной библиотеки (ул. Академика Бардина, 28) пронизана этническими мотивами. Состоится концерт аутентичной музыки народов России «ЭтноЗвук», а вслед за ним начнется «ЭтноКвест».

В области программы «Библионочи» рассчитаны в основном на детей

В городах Свердловской области «Библионочь», как правило, превращается в «библиовечер». Чаще всего библиотеки закрываются уже в 20:00. И программы здесь рассчитаны прежде всего на детей. Например, в Алапаевске пройдет мастер-класс по плетению кос, дефиле собак и «дефиле головных уборов литературных героев». В другой библиотеке города проведут «конкурс капитанов». В Асбесте пройдут «хомячьи бега», встреча с Хозяйкой Медной горы, «слет Василис по обмену премудростями», а также – квесты для старшеклассников и познавательные игры.

В Ирбите почти все мероприятия посвящены экологии. Но можно будет пройти квест по книге Беллы Дижур в формате «Кто хочет стать миллионером?». В Камышлове приглашают на пешеходный квест-игру «Зелёный Камышлов», которая в этом году будет проходить по паркам и скверам города. А в Реже обещали косплей по книгам о Гарри Поттере.

Программы в полном объеме, условия посещения и время старта всех мероприятий выложены на официальном сайте акции в Екатеринбурге. Информацию по библиотекам в городах Свердловской области можно найти здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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