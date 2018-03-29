Темой «Библионочи» станут «Волонтерские игры»: пришедших будут пытать силой доброй воли

В этом году «Библионочь» пройдет в Екатеринбурге с 20 на 21 апреля. Темой акции станут «Волонтерские игры» – явно не без намека на предстоящий ЧМ по футболу. Слоган – «Прояви силу доброй воли!». Пока известны программы всего двух библиотек, но и там будет немало интересного: встречи с известными музыкантами, парад собак, танцы и мастер-классы.

Как сообщает официальный сайт «Библионочи в Екатеринбурге», во время акции любой посетитель библиотеки (книжного магазина и других площадок, которые будут принимать участие в акции) сможет примерить на себя роль волонтера.

«Он станет не просто потребителем культуры и сторонним зрителем, но окажется соучастником организации событий, – поясняют организаторы. – Библиотекари могут предложить гостям ряд практических заданий и творческих конкурсов, в которых будут задействованы разные навыки. Это позволит лучше узнать процесс и специфику подготовки акций по продвижению чтения, получить новые навыки, которые, возможно, пригодятся совсем скоро, когда Екатеринбург превратится в арену для мирового футбола».

Волонтеры, которые принимали участие в организации акций прошлых лет, в этом году побудут наставниками: расскажут гостям о специфике своей работы.

Традиционно в Екатеринбурге к «Библионочи» присоединяются десяток-другой площадок. Но программы готовы пока не у всех. Самые масштабные мероприятия пройдут в Белинке. Здесь повторят успешную акцию прошлого года «Поэты тет-а-тет»: с поэтами Екатеринбурга можно будет пообщаться с глазу на глаз в укромных уголках здания. В проекте «Хармс» (подробности не разглашаются) примут участие известные музыканты: группы ННТКЗ30, «Метеоритмы», «Табу на танцы» и музыканты Сергей Данилов, Олег Ягодин, Юрий Облеухов и другие. Также будет проходить конкурс снимков в Instagram.

В библиотеке для слепых состоится парад собак «Лохматые волонтеры», презентация аудиокниги Раисы Снапковской «Куриный бог», пройдет творческая встреча с уральскими паралимпийцами «Приглашение в полет!», лекция с элементами тактильного восприятия «Черника для зрения» и так далее.

Практически на всех площадках Екатеринбурга будет много мастер-классов, концертов, экскурсий, познавательных лекций и прочих уже привычных для «Библионочи» мероприятий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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