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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

На «Библионочь» в Екатеринбурге приедет лауреат «Большой книги»
Фото – «Википедия»

На «Библионочь» в Екатеринбурге приедет лауреат «Большой книги»

В этом году всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Екатеринбурге 21 апреля, ее темой станет экология – в честь Года экологии России. Подробная программа мероприятий еще не обнародована, но известно, что в Екатеринбург на акцию приедет лауреат главной российской премии «Большая книга» Роман Сенчин.

«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 2012 году и с тех пор каждый год к ней присоединяется все больше людей.

В этом году «Библионочь» пройдет с 21 на 22 апреля. В Екатеринбурге большинство библиотек будет работать в рамках акции с 18 часов и до последнего посетителя. Темой этого года стала экология.

Подробности акции организаторы еще не раскрывают, но известно, что в Екатеринбург приедет лауреат «Большой книги» прошлого года, писатель и литературный критик Роман Сенчин. В прошлом году он получил третью премию «Большой книги» за роман «Зона затопления». В Екатеринбурге Сенчин встретится с читателями.

Напомним, в прошлом году . Тысячи жителей Екатеринбурга посмотрели на разных площадках – как кино делается, как оно связано с литературой, пообщались с актерами и так далее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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