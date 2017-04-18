C 29 апреля екатеринбуржцам запретят выезжать в лес и разводить костры

Публикации за 18.04.17

С 29 апреля на территории Екатеринбурга будет введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В этот период будет действовать запрет на посещение гражданами городских лесов и торфяных массивов и въезд на их территорию личных транспортных средств. Также запрещается разведение открытого огня при проведении любых работ и мероприятий. Дата окончания действия особого противопожарного режима пока не утверждена.

Напомним, на территории МО «город Екатеринбург» находится порядка 54 тысяч гектаров лесов, принадлежащих разным собственникам. Из них 3 609 га – городские леса, 12 тысяч – особо охраняемые территории, лесопарки (собственность Свердловской области), еще 8 тысяч находится в собственности Министерства обороны РФ, а также 3 тысячи гектаров – бывшие сельские леса (частная собственность).

Еще почти 29 тысяч га – федеральные лесные участки, позже включенные в состав городской черты Екатеринбурга. Как уже сообщал NDNews.ru, 30 марта на заседании областного кабмина глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что уже несколько лет вынужден тратить городские деньги на тушение природных пожаров в федеральных лесах. Сити-менеджер сообщил губернатору Евгению Куйвашеву, что речь идет о землях федерального лесного фонда в черте муниципалитета площадью 29 тысяч гектаров. Поскольку леса находятся в собственности РФ, город не имеет возможности разработать и утвердить границы лесничества, в отношении которых он должен осуществлять охрану и защиту, и выделить на эти цели средства из городского бюджета, но если здесь возникает пожар – город все равно его тушит.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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