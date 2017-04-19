Птицефабрику «Среднеуральскую» продадут за 810 миллионов

Публикации за 19.04.17

Многострадальную Среднеуральскую птицефабрику выставили на торги. Все имущество обанкроченного областного актива оценили в 810 миллионов.

Имущественный комплекс птицефабрики «Среднеуральской» выставили на торги. Начальная цена лота – 810 млн 169 тысяч рублей, шаг аукциона на повышение – 5 % от начальной цены. Победителем будет признан предложивший максимальную цену. Заявки на участие принимаются до 25 мая, аукцион пройдет 29 мая.

Как сообщается в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве, балансовую стоимость комплекса оценили в 885 млн 211 тыс. 780,84 руб. В числе имущества – сельскохозяйственная техника, оборудование, грузовые машины, нежилые здания, в том числе гаражи, инкубаторы, земельные участки и т.д.

Птицефабрика принадлежала правительству Свердловской области, в конце июля 2015 года актив за долги признали банкротом. Несколько раз ее планировали приватизировать, но этого не случилось. Собственник крупного челябинского холдинга «Равис» выкупал долги предприятия у «Сбербанка», теперь часть производственных помещений находится в залоге у этой компании, еще часть – у «Россельхозбанка».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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