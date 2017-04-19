...И несметное количество объектов недвижимости / Самый богатый в правительстве – Тунгусов, самая богатая жена – супруга Зырянова

Публикации за 19.04.17

Члены правительства Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2016 год – собственных, своих супруг и супругов и несовершеннолетних детей. С учетом серьезных кадровых перестановок в кабмине неудивительно, что сменились и некоторые лидеры.

Самым богатым человеком из числа министров и членов их семей осталась супруга вице-губернатора – врио главы МУГИСО Сергея Зырянова, которая задекларировала почти 34 млн рублей (за 2015 год – 28,8 млн рублей), при том, что доход ее мужа – всего 3 млн 219 тысяч. Чета Зыряновых задекларировала Mercedes S-350 (муж), Porsche Cayenne S (жена) и несметное количество объектов недвижимости – квартиры, дома, гаражи, земельные участки и нежилые помещения.

Самым успешным мужчиной в правительстве стал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов с доходом в 23 млн 073 тысячи рублей. Его супруга стала второй среди чиновничьих жен – принесла в семейный бюджет почти 20,5 млн рублей. В собственности у четы Тунгусовых – у каждого по земельному участку свыше 2000 кв. м, по жилому дому площадью более 100 кв. м и по автомобилю «Лексус» – у Владимира Георгиевича Lexus LS 600Н, у его супруги – Lexus RX 350.

Третьей в рейтинге успешных министерских жен стала жена министра соцсполитики Андрея Злоказова – 17 млн 435 тысяч (сам министр заработал около 2,4 млн рублей). Остальные супруги членов правительства задекларировали доход от нулевого (как жены главы минприроды Алексея Кузнецова, министерства международных связей Андрея Соболева и минтранса Василия Старкова) до 1 млн 369 тысячи (супруга главы минсельхоза Дмитрия Дегтярева).

Самыми богатыми членами правительства (после Владимира Тунгусова) по итогам прошлого года можно назвать новичка – министра строительства Михаила Волкова (6 млн рублей), жена которого заработала немного – 250 тысяч, но зато владеет большим количеством объектов недвижимости, министра природных ресурсов Алексея Кузнецова – 5,8 млн рублей, и незамужнюю директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких – 4,25 млн рублей. Первый вице-губернатор Алексей Орлов заработал всего 3,2 млн, министр экономики Дмитрий Ноженко – 3,1 млн, министр финансов Галина Кулаченко – 2,7 млн, вице-губернатор Александр Высокинский – 1,9 млн, глава минЖКХ Николай Смирнов – 2,4 млн рублей. Доходы остальных членов правительства составили около 2 млн рублей. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев в прошлом году заработал 3,3 млн рублей.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом из списка исчезли многие члены правительства – экс-премьер Денис Паслер, экс-вице-премьеры Владимир Романов и Валентин Грипас, экс-глава минздрава Аркадий Белявский, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков, экс-министр сельского хозяйства Михаил Копытов, экс-министр строительства Сергей Бидонько, бывший глава минпрома Андрей Мисюра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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