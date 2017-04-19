Екатеринбургский банк нарушил нормативы ЦБ

Публикации за 19.04.17

В марте нормативы ЦБ нарушили 14 банков, среди них – екатеринбургский «Уралтрансбанк».

На протяжении десяти дней екатеринбургский Уралтрансбанк не выполнял норматив достаточности собственных средств (Н1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2), сообщает портал banki.ru со ссылкой на данные отчетности, размещенной на сайте Центробанка. При этом к началу нового месяца банк подошел без нарушений – значение норматива Н1 составило 10,10%, значения нормативов достаточности базового (Н1.1) и основного капиталов (Н1.2) – по 6,3%.

В список нарушителей так же попали московский Темпбанк (в банке ранее был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца), Социнвестбанк, самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Финанс Бизнес Банк, банк «Таврический», а также Крайинвестбанк и НБ «Траст». Еще ряд банков не полностью раскрыли данные своей отчетности.

Уралтрансбанк был основан в 1990 году на базе Железнодорожного отделения Свердловской областной конторы Госбанка СССР. Как сообщается на сайте банка, это «единственный региональный банк в Свердловской области с участием иностранного капитала с декабря 2004 года, когда крупнейшая международная финансовая организация – Европейский банк реконструкции и развития – вступила в состав акционеров банка». Основным бенефициаром считается председатель правления Валерий Заводов. Помимо Свердловской области, банк имеет филиалы в Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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