Свердловская ГИБДД выступила со спецзаявлением из-за грядущей непогоды

Публикации за 19.04.17

Свердловская Госавтоинспекция выступила со специальным обращением к водителям по причине изменения погодных условий.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, согласно данным синоптиков, 20 и 21 апреля ожидается понижение температуры воздуха и осадки, из-за чего вероятно образование гололеда на дорогах. В связи с этим наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, а также на незамедлительную передачу информации в подрядные организации, обслуживающие трассы, в части очистки дорог от снега, обработки противогололедными материалами.

Из-за непогоды гаишники рекомендует водителям-новичкам отказаться от поездок. ГИБДД также просит автомобилистов не совершать резких маневров, двигаться с небольшой скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. «Кроме того, водителей, которые уже поменяли зимние шины на летние, просим воздержаться от поездок на личном транспорте», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

Комиссия МСУ одобрила внесение изменений в устав города без публичных слушаний. / Заочки не будет, очка подорожает на 30% особенности приемной кампании – 2017. / Екатеринбургские депутаты включились в обсуждение скандального проекта храма-на-воде (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»