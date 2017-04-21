NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.04.17

В Екатеринбурге пройдут дожди со снегом, в выходные похолодает до -2

В Екатеринбурге пройдут дожди со снегом, в выходные похолодает до -2

В Екатеринбург пришло резкое похолодание. В предстоящие выходные температура понизится до -2 градусов ночью, днем будет +7…+9. Ожидаются дожди со снегом. Теплая и сухая погода вернется к следующему вторнику.

В Екатеринбург пришло похолодание. Уже сейчас температура опустилась до +4 градусов, ночью может быть ниже нуля. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 22 апреля, днем будет плюс 9 градусов, ночью – минус 2 градуса. В воскресенье пойдут дожди, возможно, со снегом.

По словам синоптиков свердловского гидрометцентра, Свердловской области еще повезло – в соседних регионах сегодня прошли снегопады, а на Среднем Урале зона осадков циклона захватила в основном северные районы. Там уже сегодня прошел снег, осадки могут повториться в выходные.

«В первые дни следующей недели вероятны осадки (в основном дождь), в дальнейшем, до конца рабочей недели, предполагается преимущественно сухая погода при температуре, близкой к норме», – сообщают синоптики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

В Камышлове будут судить сотрудника колонии, который снабжал осужденных амфетамином. / Автобус до Серебрянки вновь отменен из-за кошмарного состояния дороги. Поручение президента РФ – под угрозой срыва. / Кирилл Разлогов: Нас возвращают даже не в Российскую империю, а в допетровскую эпоху (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter