В Екатеринбурге пройдут дожди со снегом, в выходные похолодает до -2

Публикации за 21.04.17

В Екатеринбург пришло резкое похолодание. В предстоящие выходные температура понизится до -2 градусов ночью, днем будет +7…+9. Ожидаются дожди со снегом. Теплая и сухая погода вернется к следующему вторнику.

В Екатеринбург пришло похолодание. Уже сейчас температура опустилась до +4 градусов, ночью может быть ниже нуля. По прогнозам Гидрометцентра, в субботу, 22 апреля, днем будет плюс 9 градусов, ночью – минус 2 градуса. В воскресенье пойдут дожди, возможно, со снегом.

По словам синоптиков свердловского гидрометцентра, Свердловской области еще повезло – в соседних регионах сегодня прошли снегопады, а на Среднем Урале зона осадков циклона захватила в основном северные районы. Там уже сегодня прошел снег, осадки могут повториться в выходные.

«В первые дни следующей недели вероятны осадки (в основном дождь), в дальнейшем, до конца рабочей недели, предполагается преимущественно сухая погода при температуре, близкой к норме», – сообщают синоптики.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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