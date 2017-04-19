На уральской трассе санитарная машина УАЗ лоб в лоб столкнулась с иномаркой: 6 пострадавших (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

В результате лобового столкновении легковушки и внедорожника на трассе Ревда – Дегтярск пострадали 6 человек. Авария произошла сегодня около двух часов дня, сообщили NDNews.ru в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

«25-летняя девушка, управляя автомобилем «Деу-Нексия», выехала на полосу встречного движения в районе 10-го километра трассы и лоб в лоб столкнулась с санитарной машиной УАЗ.

В результате ДТП травмы получили 6 человек. После столкновения УАЗ опрокинулся на бок.

По предварительным данным, водитель «Нексии» совершала разворот. Обстоятельства выясняются. Характер травм, полученных участниками ДТП, уточняется», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.04.17

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