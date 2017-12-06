В Ревде вынесли приговор автоледи, по чьей вине в УАЗе психбольницы пострадали медики

Ревдинский городской суд вынес приговор автоледи Алине Абдуловой, устроившей ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина-врач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в апреле этого года на автодороге Ревда – Дегтярск, в районе остановки «Дом отдыха». Абдулова управляла автомобилем в пьяном виде и не имела при этом водительских прав. При развороте она не справилась с управлением и столкнулась с УАЗом, который являлся автомобилем психиатрической больницы, перевозившим в том день медицинских работников с учебы. При столкновении травмы различной степени тяжести получили шестеро человек, одна женщина серьезно пострадала.

«В результате ДТП пассажирка УАЗа получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и другие тяжелые травмы. Подсудимая вину в преступлении признала в полном объеме, – отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Суд учел признание подсудимой своей вины, наличие у Абдуловой двоих малолетних детей и состояние их здоровья».

В итоге автоледи назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. В прокуратуре отмечают, что обязательно изучат приговор, чтобы решить вопрос об обжаловании вердикта.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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