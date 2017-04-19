Конкурс 4 человека на место: школьники идут в техникумы на автослесарей и парикмахеров

Публикации за 19.04.17

В Свердловской области среднее профессиональное образование вновь становится престижным. Выпускники девятых классов осознанно идут в колледжи и техникумы, чтобы овладеть редкими рабочими специальностями, наработать практику и только затем – поступать в вузы. Причем в отличие от распространенного мнения, что в техникумы идут только двоечники и троечники, средний бал в аттестате поступающих часто выше 4 баллов. А конкурс на престижные рабочие специальности – 3-4 человека на место.

О возвращении престижа среднего профессионального образования рассказали сегодня на пресс-завтраке, посвященном приемной кампании-2017, представители сразу нескольких колледжей, вузов и регионального министерства образования. По словам участников мероприятия, и родители, и сами дети в последние пару лет стали часто делать выбор в пользу колледжа перед поступлением в вуз.

«Родители стали задумываться, что детям надо пройти через среднее специальное образование, чтобы решить часть психологических проблем. Чтобы подростки успели понять – чем они хотят заниматься, хотят ли и дальше идти по выбранной профессии. Среди мальчишек много и таких, кто сам идет к нам, потому что мальчики любят машины и все, что с ними связано. Поэтому у нас нет проблем с набором студентов. А по двум специальностям – строительство и эксплуатация дорог и аэродромов – у нас конкурс 4 человека на место, потому что всего 11 заведений в России готовят таких специалистов», – рассказала заместитель директора по учебной работе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа Елена Новик.

В Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий также заметили, что подростки стали более осознанно выбирать свой дальнейший путь и сами приходят получать рабочие специальности, понимая, что это перспективно.

«Мальчики стали по-другому смотреть на жизнь. Когда приходят поступать, говорят, что сами приняли решение сначала идти в техникум или колледж. Чтобы созреть и понять, надо ли ему дальше учиться или он и с таким образованием сможет найти достойное рабочее место с хорошей зарплатой, – говорит Елена Шлыкова. – Хотя самым популярным направлением у нас все равно остается индустрия красоты и особенно профессия парикмахера. Родители туда ведут детей, потому что профессия всегда востребована. Дети идут, потому что думают, будто это просто – стричь людей. Но спрос действительно всегда есть. У нас регулярно приходят работодатели и говорят «дайте нам выпускников», отбирают лучших на итоговой аттестации. Запросов на парикмахеров даже больше, чем выпускников».

Кстати, на парикмахеров учится сегодня все больше мальчиков. Если еще 10 лет назад в группе из 25 человек был только один будущий стилист, то сегодня в каждой группе – по 3-5 парней. А среди автослесарей можно встретить девчонок. Кроме того, в колледж за освоением профессий в индустрии красоты идут и люди с высшим образованием, и люди в возрасте. Как отметила Елена Шлыкова, приходят учителя, экономисты, которые хотят научиться делать что-то руками.

Мнение, что в колледж после 9 класса идут только неспособные ученики, уже давно неактуально. У поступающих на многие направления в аттестатах – только «4» и «5». Так, в Екатеринбургском автомобильном колледже минимальный средний бал аттестатов всех поступающий – 3,86, на престижные специальности реально поступить только со средним баллом выше «4,2».

Представители учреждений СПО также рассказали, что почти все выпускники впоследствии поступают в вузы: 80% идут на заочное отделение, еще 8-10% – на очное. В университетах признаются, что рады работать с выпускниками колледжей, потому что у них уже наработана практика и они знают технологии, в отличие от выпускников школ.

«При РГППУ есть колледж энергетики и машиностроения. И когда выпускники приходят дальше учиться в университет, их сразу видно. Потому что в среднем профессиональном образовании большая компонента практики – больше, чем в вузах. И выпускники приходят уже с опытом, технически подкованными», – отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии РГППУ Александр Чувашов.

Напомним, в этом году 11-е классы закончат 16903 школьника в Свердловской области, еще 36700 человек получат аттестаты об окончании девятого класса. В регионе работает 127 техникумов и колледжей, в них в этом году будет 20535 бюджетных мест. В 16 государственных вузах предусмотрено 12800 бюджетных мест на дневной форме обучения, также работает 12 негосударственных университетов и институтов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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