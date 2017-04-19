Заочки не будет, очка подорожает на 30% особенности приемной кампании – 2017

Публикации за 19.04.17

Правила приема в вузы в этом году не менялись, однако кое-какие сюрпризы абитуриентов и их родителей все же поджидают. Во многих университетах, кроме педагогических и «рабочих», сокращается количество мест на заочных отделениях: качество образования там ниже, а спроса почти нет. Кроме того, за год обучение по некоторым направлениям подорожало на 30%. Чтобы привлечь абитуриентов, вузы готовы давать рассрочку и скидки за хорошую учебу.

Больших конкурсов в вузах по-прежнему не ждут

В этом году 11-е классы закончат 16903 школьника в Свердловской области, еще 36700 человек получат аттестаты об окончании девятого класса. Если сопоставить эти цифры с количеством бюджетных мест в колледжах и вузах региона, проблем с поступлением у будущих абитуриентов быть не должно.

«В Свердловской области сегодня работает 127 техникумов и колледжей, в них в этом году будет 20535 бюджетных мест. В отличие от вузов, которые сосредоточены в Екатеринбурге, учреждения среднего профессионального образования расположены по всей области, география очень широкая. Кроме того, в регионе сегодня работает 16 государственных и 12 негосударственных вузов. В государственных предусмотрено 12800 бюджетных мест на дневной форме обучения, – рассказал сегодня на пресс-завтраке в Екатеринбурге заместитель начальника отдела по работе с учреждениями профессионального образования Михаил Корягин. – Как и последние 5-7 лет, продолжает постепенно уменьшаться количество бюджетных мест на экономических и юридических специальностях (потому что много таких специалистов учат негосударственные вузы) и увеличивается на естественнонаучных и инженерных».

Заочное обучение уходит в прошлое

О распределении бюджетных мест в вузах Екатеринбурга NDNews.ru писал ранее. Сегодня же представители университетов рассказали, какие изменения принес им этот год. Так, выяснилось, что Министерство образования России планирует постепенно отказываться от заочной формы обучения, по крайней мере, за счет бюджета. Уральский федеральный университет уже в этом году не подавал заявку на бюджетные места в Екатеринбурге.

«В прошлом году у нас по всему вузу было около 700 бюджетных мест на заочной форме обучения. В этом году в Екатеринбурге мест у нас нет совсем, есть 60 мест на филиалы УрФУ в городах области, – рассказала сегодня заместитель ответственного секретаря приемной комиссии УрФУ Юлия Воронцова. – Это тенденция не только нашего вуза, это тенденция общая. Министерство образования сокращает заочную форму обучения по стране, что ощущалось уже и в прошлом году. Причин две. Первая – надо признать, что качество заочной подготовки снижается. Школа сегодня не учит учиться: там регулярно проводятся контрольные мероприятия, ЕГЭ с 4 класса. Дети не настроены обучаться самостоятельно, над ними постоянно кто-то или что-то стоит. Даже в прошлые годы мы заметили, что вырос процент отчислений среди поступивших на заочное. Вторая причина – спрос на заочное обучение упал. Особенно это касается гуманитарных специальностей. У нас был минимальный конкурс или его вообще не было на филологии, религиоведении, философии и других направлениях».

В педагогических вузах заочку пока не сокращают, поскольку со следующего года будет введен профстандарт школьного учителя, и многим учителям придется получать дополнительное высшее образование без отрыва от производства. Однако в вузах признаются: сегодня набор на заочку – настоящая головная боль. Приходится буквально выискивать желающих, переманивать с «очки».

«У нас есть места на заочную форму обучения, в том числе за счет бюджета. Но спрос на нее упал, особенно если сравнить с тем, что было лет пять назад. До последнего десятилетия был бум заочного образования, большие массы людей совсем без высшего образования пытались восполнить этот пробел. А сейчас мы всех выучили. Только лишь выпускников колледжей не хватит, чтобы «закрыть» заочку во всех вузах Екатеринбурга», – отметил начальник отдела «Приемная комиссия» Уральского государственного педагогического университета Илья Баев.

В Российском государственно-педагогическом университете проблема та же: если на бюджет студенты набираются, то на внебюджетные места заочной формы обучения крайне сложно найти желающих.

«План приёма обеспечить на заочном отделении сложно. Надо переманивать кого-то, звать тех, кто не справляется на очном отделении», –– рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Чувашов.

Но через год ситуация может измениться именно в педагогических вузах. Как ранее писал NDNews.ru, с будущего года не будут допускаться к работе в школе учителя без профильного высшего педагогического образования. И педагогам со средним профобразованием придется учиться. Также заочка остается популярной среди представителей рабочих специальностей: те, кто отучился в колледжах и техникумах, стремятся получить и высшее образование. Но желательно по ускоренной программе.

Цены на высшее образование выросли на 30%

Как рассказали участники пресс-завтрака, в этом году так называемая министерская стоимость обучения выросла на 30%. Это значит, что Министерство образования России стало тратить на обучение «бюджетников» больше средств. А вузы не имеют права выставлять цену за обучение по контракту меньше, чем выставляет министерство. Поэтому родителям абитуриентов стоит готовить кошельки: год на очной форме обучения будет стоить от 100 тысяч рублей.

Но университеты имеют право вводить собственные системы скидок и рассрочек, чем и будут активно пользоваться в этом году.

«У нас появилась двухэтапная скидка. До 30% можно получить, набрав балл по ЕГЭ от 140 и выше. Если балл существенно больше, то будет дополнительная скидка. Также есть рассрочки. Скоро на сайте появится калькулятор: можно будет ввести свои баллы ЕГЭ и сразу увидеть – сколько придется платить за обучение. Назвать среднюю стоимость года обучения на очном отделении сложно – цены очень дифференцированы. На заочном в среднем год стоит 60 тысяч», – пояснила заместитель ответсека приемной комиссии УрФУ Юлия Воронцова.

В УрГПУ рассказали, что год на заочке сегодня стоит 45-50 тысяч, год на очном – от 93 до 113 тысяч, но цена еще может вырасти. В РГППУ профильное образование стоит около 108 тысяч в год на очном отделении и 45-50 – на заочном.

Добавим, что обучение в колледжах существенно дешевле – год дневного обучения стоит в среднем 60-70 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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