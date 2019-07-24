Высшее образование подорожало на 19%: режиссеры, журналисты, дизайнеры и стоматологи – самые дорогие специальности

Послезавтра в вузах завершится прием документов от абитуриентов, которые поступают на первый курс, и начнется публикация окончательных рейтингов. Тогда и станет понятно, кто пройдет на бюджет, а кто нет. Родители уже судорожно пересчитывают деньги. Потянуть платное образование в этом году смогут далеко не все: в среднем престижные уральские вузы берут 130 тысяч рублей в год, по отдельным специальностям ценник доходит до 250 тысяч.

Как ранее писал «Новый День», Единая межведомственная информационно-статистическая система опубликовала данные, согласно которым средняя стоимость за семестр в российских вузах за год увеличилась на 19% и составила 69 тысяч рублей. Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в начале июля, комментируя это, заявил, что если раньше стоимость обучения росла на 10-12%, то сейчас «образовательная инфляция» ускоряется, и к 2024 году уровень повышения будет более 20% в год.

«Новый День» сравнил (по собственным публикациям на основании данных, предоставленных учебными заведениями) стоимость обучения в уральских вузах в 2015, 2017 и 2019 годах и убедился: некоторые вузы за 4 года подняли цены в 1,5-2 раза. Например, в 2015 году обучение актерскому мастерству в Екатеринбургском театральном институте стоило 120 тысяч рублей в год. А в 2019 году придется отдать уже 246 тысяч, столько же – за очку по специальности «режиссер театра» (согласно данным сайта ЕГТИ). То же самое с медицинским университетом: в 2015 году в среднем год по разным специальностям стоил 90-100 тысяч рублей. Сейчас самая дешевая специальность – «сестринское дело» – 98 300 рублей, а все врачебные специальности стоят от 130 тысяч: «психология» – 130 тысяч, «медико-профилактическое дело» – от 156 тысяч, «педиатрия» и «лечебное дело» – от 160 тысяч. И, наконец, дороже всего стать стоматологом – придется отдать 190 тысяч рублей.

Самый главный вуз Урала – Уральский федеральный университет – тоже ежегодно повышает расценки. В 2015 году представители приемной комиссии называли цифры от 60 до 140 тысяч за год, в 2017-м – уже от 100 тысяч. Сегодня за 60 тысяч вы не найдете ничего. Как и за 100. Средняя стоимость по вузу –130-150 тысяч (математика, философия, туризм и гостиничное дело и многие другие специальности). Дороже всего обойдется родителям обучение будущих бизнесменов («мировая экономика и международный бизнес») – 205 тысяч рублей в год, а также дизайнеров (205 тысяч), журналистов (175 тысяч) и дипломатов (175 тысяч). Но в УрФУ подчеркивают, что готовы идти абитуриентам навстречу. Существует система скидок: чем больше баллов по ЕГЭ вы набрали, чем больше у вас регалий, – тем больше скидка. Рассчитывается она индивидуально для каждого заявителя.

Еще один престижный дорогой вуз (впрочем, так было всегда) – Уральская государственная архитектурная академия. Здесь больше всего просят за обучение дизайну и живописи/графике (около 245 тысяч рублей), поменьше – за архитектуру (187 тысяч).

Немного дешевле учиться в горном. В приемной комиссии УГГУ рассказали, что в этом году на некоторые специальности даже снижены цены. Например, за менеджмент и экономику отдать надо всего 105 тысяч рублей. Это на 18 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Цены на инженерные направления здесь остались на уровне прошлогодних: в среднем 137 тысяч рублей. Но и в горном есть «алмазные» факультеты – например, обучиться дизайну костюмов можно за 250 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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