Российское образование в «финансовых тисках»: в регионах скоро не останется вузов и ПТУ

Политика правительства РФ в сфере образования оставит страну без профессионалов и уничтожит вузы и профтехучилища в регионах: недостаточное финансирование ведет к фактическому уничтожению бесплатного образования. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, руководитель всероссийского Фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков, комментируя последние данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, согласно которым средняя стоимость за семестр в российских вузах за год увеличилась на 19% и составила 69 тысяч рублей, подчеркнул, что это вполне ложится в логику политики правительства РФ.

«Достаточно странная ситуация складывается, хотя вполне объяснимая с точки зрения политики, которая сложилась в стране. Связано это с тем, что доля финансирования образования в целом у нас снижается. Причем не только в части финансирования общего среднего образования, но и в части финансирования высшего профессионального образования», – констатировал он.

Комков пояснил, что поскольку государство выделяет вузам все меньше и меньше средств, учебным заведениям приходится повышать цены на обучение, чтобы, в том числе, выполнить «майские» указы президента РФ Владимира Путина о заработной плате преподавателям. «Мы понимаем, что есть нормативы. К примеру, уровень заработной платы по нормативу не должен быть ниже, чем 200% среднего по региону. Естественно, что пытаются компенсировать за счет договорников, поэтому снижается число бюджетных мест», – сказал он.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Борюховецкая согласилась, что вузы сегодня оказались в «финансовых тисках». «Как формируется цена на обучение? Расходы на оплату труда составляет 70%,остальные 30% – коммунальные услуги, содержание помещения, командировки, проведение конференций, которые мы обязаны проводить за счет внебюджетного финансирования. Мы вынуждены устанавливать стоимость, которая соответствует инфляционным тенденциям – повышаются оплата труда и цены на командировочные… Мы зажаты в тисках между стоимость программ и тем, что повышать цены сильно мы не можем, так как нам бы хотелось обеспечить доступ населения к образованию», – сказала она.

При этом Брюховецкая опровергла информацию, что до 1 сентября вузы могут еще выше поднять цены на обучение. «По порядку приема мы обязаны до 1 июня вывесить информацию о стоимости обучения. После мы никакого повышения не имеем право делать до следующего года. Никакого изменения до 1 сентября вузы делать не будут», – подчеркнула она.

В то же время, по оценке Комкова, цены на обучение будут постепенно ползли вверх. Он напомнил, что еще несколько лет назад рост стоимости составлял 10-12%, и выразил уверенность, что к 2024 году, вероятно, уровень повышения «будет зашкаливать за 20%».

«Пока мы не изменим государственную политику в системе образования в целом и в системе высшего и среднего образования в частности, мы будем получать неприглядную картину. Если в центральных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге – у населения есть возможность платить такие деньги за обучение, то в небольших региональных городах возможности оплачивать обучение не будет. Это привет к тому, что региональные вузы потихонечку будут закрываться, и подготовка специалистов будет сокращаться», – прогнозирует он.

В таких условиях, по словам Комкова, «регионы у нас останутся без квалифицированных кадров, а это для России трагедия».

При этом он обратил внимание, что в России практически уничтожается среднее специальное образование. «Система среднего специального профессионального образования вообще выведена за скобки и отдана на региональный уровень. Там, где регионы в состоянии профинансировать, там какие-то еще существуют, а в некоторых регионах вообще исчезли такие учебные заведения. Это не чисто отраслевая проблема, это общегосударственная проблема», – подчеркнул Комков.

Москва, Мария Вяткина

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