Почему ученым запретят преподавать в школах / Интервью NDNews.ru с проректором УрГПУ Светланой Минюровой (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

Почему ученым без педагогического образования нельзя будет преподавать в школах, куда делись все преподаватели химии, что интересует руководителей казачьих классов и почему педагоги стали перфекционистами – в интервью NDNews. ru с первым проректором – проректором по учебной работе Уральского государственного педагогического университета Светланой Минюровой.

NDNews.ru: Светлана Алигарьевна, в УрГПУ на этой неделе проходят мастерские, на которые приехали учителя со всей области. Что их волнует? Какие темы поднимаются в этом году?

– Да, третий год в марте к нам приезжают учителя со всей области, чтобы поговорить на актуальные темы. Нам было важно, чтобы педагоги задавали вопросы, и мы понимали, чем они живут. Вот уже третий год актуальными остаются вопросы об интерактивных формах занятий, интерактивные доски, конструирование уроков.

В этом году актуальна – и это факт – гражданско-патриотическая направленность. Например, предлагают обсуждать исторический феномен революции 1917 года. Педагоги работают с казачеством. И казачьи классы интересуются пособиями – где взять материалы, по которым рассказывать детям историю края. И на мастерских такие методики можно увидеть.

Предложена интересная тема «Педагогический перфекционизм». Раньше у нас говорили про деструкцию педагога – рано или поздно каждый учитель становится авторитарным, излишне дидактическим, поучающим. Даже в тургруппе можно всегда выявить педагога, который начнет всех выстраивать. Сейчас акценты сместились на перфекционизм. Потому что никакую сферу так не модернизируют и не меняют постоянно, как образование. Если ты хочешь быть хорошим учителем, то должен сдавать на категорию постоянно, участвовать в конкурсах, позиционировать себя, расширять знания. Требования высокие. И люди очень устают от постоянной гонки. Поговорим, как с этим справляться. Есть темы и по конфликтологии, медиации в образовательной сфере.

Еще из интересного – выработка навыка оценивания детей в учебной деятельности. Исследования, которые проводило Минобрнауки по стране, показали, что многие педагоги не умеют корректно ставит оценки. Переход на тестирование и такие задания, где есть количественные показатели, привел к тому, что учителя не могут адекватно оценить устный ответ. Например, ученик может получать высшие баллы у себя в школе, но потом приедет сдавать устный экзамен и уже не будет отличником, потому что знаний у него не хватает. Будем говорить и о критериях оценки.

Профстандарт педагога, конечно, тоже обсуждаем.

– Что это за педагогический стандарт? Правда, что с его принятием никто не может работать в школе без педагогического образования? Даже если это ученый с мировым именем?

– Да. Профессиональный стандарт педагога сначала хотели ввести с 1 сентября 2016 года, потом с 1 января 2017 года, сейчас предполагается, что его введут в 2018 году. Но мы все активно готовимся. По новому стандарту педагог не сможет преподавать в школе без педагогического образования. То есть если вы закончили истфак УрФУ, то для того, чтобы работать учителем, все равно придется получить дополнительное образование по педагогике.

И директора школ уже точно знают, у кого из их педагогов нет нужного образования. Например, в сельских территориях у многих среднее профессиональное образование, которое в будущем может не позволить педагогам получить высокую категорию. Им предлагают пройти переподготовку, повышение квалификации. То же касается и выпускников классических вузов – им нужно получить еще и педагогическое образование. Или, например, даже наши выпускники. У нас есть иностранный язык как педагогическое образование, а есть лингвистика. И выпускники-лингвисты, кто не стал переводчиками, идут работать в школы. И сейчас директора школ звонят и спрашивают, что делать, ведь образование непрофильное? В итоге и им придется пойти на переподготовку.

Я не говорю, что когда стандарт будет принят, из школ выгонят всех учителей без такого образования, нет. Учителя у нас – ценные кадры. Но им придется получить дополнительное образование. Поэтому у нас сейчас массово идут поступать в магистратуру – и наши выпускники-бакалавры, и бакалавры из других вузов. В прошлом году более 700 человек подали заявки. Это в разы больше, чем в предыдущие годы.

– Не так давно прошла информация, что химию в школах области ведут по факту не учителя химии, а учителя биологии, поэтому с этого года УрГПУ открыл набор на новое направление – как раз по химии. Почему сложилась такая ситуация?

– Такая ситуация сложилась именно у нас в регионе. Потому что ни ранее в Свердловске, ни сейчас в Екатеринбурге не готовили конкретно учителей химии. Химия была активно представлена в УрГУ на химическом факультете, сейчас – в УрФУ. И выпускники-химики могли идти преподавать в школу. Но сейчас мы перешли на болонскую систему образования – есть бакалавры и магистры. И сегодня если человек получает образование на химическом факультете в классическом вузе, он не может вести педагогическую деятельность. Требуется идти в магистратуру в педагогический вуз, либо проходить переподготовку на педагогических курсах.

В этом году мы впервые набираем абитуриентов на программу «Химия и биология», потому что наш анализ потребности области в педагогических кадрах показал, что учителя химии будут востребованы. Активизировали все ресурсы, которые у нас есть, нашли площадки в школах для распределенной практики студентов, где они потом могли бы найти реальное рабочее место. Включились в сообщество учителей-химиков, чтобы мы понимали актуальные задачи, которые ставятся перед теми, кто будет преподавать.

– Вы говорили, что проводили анализ до 2020 года – какие учителя будут востребованы. Кто, кроме химиков, нужен школам?

– Мы проанализировали данные из разных статистических источников и примерно видим, как до 2020 года может развиваться ситуация с потребностью в педагогических кадрах. Больше всего потребность, как и раньше, в учителях начальной школы, русского языка, литературы и математики. Потому что сейчас хорошая демографическая ситуация, особенно в Екатеринбурге. И первых классов, бывает, набирают до десяти в параллели. Следовательно, сегодня дети в первых классах, и очень нужны учителя начальных классов. Дальше дети будут взрослеть, и возникнет потребность в учителях, которые ведут все базовые предметы – русский, математику и так далее.

Далее по востребованности идет английский язык и в целом иностранные языки. На следующей строчке – и для меня это удивительно – педагоги труда. Можно предположить, что учителя труда не задерживаются в школах, поскольку они мало заняты в учебной сетке и получают небольшую зарплату. Поэтому у нас есть направление «Физика и технология» – чтобы один человек вел и физику, и труд – тогда он будет больше занят в школе.

Далее идут учителя физкультуры, изо и черчения. По изо и МХК мы в этом году открыли набор на обучение педагогов, потому что дисциплины так или иначе представлены в школах – в рамках факультативов или уроков. По черчению пока не стали открывать.

– А астрономию не вводите как отдельное направление? Ведь идут разговоры, что астрономию вернут в школы в этом году.

– Пока отдельной программы «Астрономия» не вводим. Потому что здесь нужно понимать, что эти дисциплины периодически появляются в школьных стандартах, потом исчезают. А если мы подготовим узких специалистов, куда они пойдут? Но можно прийти на переподготовку и получить дополнительное образование, по этим направлениям в том числе.

Но у нас впервые в этом году идет набор на программу «Физика и естествознание», в рамках которого будет и астрономия. Естествознания у нас тоже не было в повестке как отдельной образовательной программы. Получив такой двойной бакалавриат, педагог может и в начальную школу идти работать по естествознанию, и астрономию в старшей школе преподавать.

Как ни парадоксально, мы все за инженерное мышление, за подготовку по физике, за то, чтобы все дети сдавали ЕГЭ по физике. Но если посмотреть часовую сетку в школе, физика стоит по одному часу в неделю в старших классах. И физики переживают, что их предмет изучают недостаточно, а сами они мало заняты, а значит – меньше получают. Поэтому мы решили готовить таких педагогов, которые могут быть заняты и в младшем, и в старшем звене.

– То есть школы еще не подтянулись за тенденциями? Вузы давно ратуют за физиков, а в школах предмет изучается мало?

– Да, это системная проблема. Детям в школе по физике дают минимум. Если кто-то хочет больший багаж знаний, он сам должен заниматься, найти репетитора, участвовать в олимпиадах. На мой взгляд, это системная задача, которую стоит решать, поскольку в обычных школах очень мало физики.

Когда у нас обсуждается эта проблема в Институте физики, технологии и экономики, специалисты говорят, что надо качественно пересматривать естественнонаучное образование в школах. Формировать системное мышление: начиная с младших классов, через средние и к старшим. А не урывками давать знания. Чтобы у ребенка формировалась общая картина устройства мира.

Кстати, есть еще один парадокс у нас, в педагогическом образовании. Сейчас чтобы поступить в педагогический вуз на направление «физика» или «математика», не надо сдавать физику или профильную математику. Достаточно стандартного набора ЕГЭ – русский язык, базовая математика и обществознание. Физика нужна только при поступлении в технический вуз.

– Получается, что на физфак в педуниверситеты поступают случайные люди, которые и физику могут не знать?

– Не могу сказать, что категорично так. Но, по моим наблюдениям, около 40% поступающих на физику и математику пришли потому, что проходили по результатам ЕГЭ. В итоге преподаватели на первом курсе пытаются научить, а ребятам сложно. На этих направлениях средний балл по обучению ниже, чем на других. И довольно большой отсев на первом курсе.

Это одна из серьезных проблем, которые мы поднимаем с тех пор, как только ввели ЕГЭ.

– А вообще по призванию еще кто-то идет? Есть идейные люди – те, кто хотят быть только учителями и никем больше?

– Мы спрашиваем мотивацию ребят и на днях открытых дверей, и в вузе. Кто на дни открытых дверей приходят, они действительно хотят. И плюс – много хороших учителей в школах, которые своим азартом, своей вовлеченностью вдохновляют ребят. Очень большой процент тех, кто хочет быть только педагогом и никем больше, среди поступающих на начальное и дошкольное образование. Туда идут девочки, они хотят работать с маленькими детьми. Уходят из профессии они редко. На дефектологов тоже идут осознанно – потому что они сразу отдают себе отчет, что придется работать с особыми людьми. Тоже мало кто уходит из профессии.

Что касается обычных школьных профессий, то много вдохновленных идут на русский язык и литературу. На иняз традиционно высокий конкурс и высокий балл. Но многие потом открывают свои курсы иностранных языков, частные школы или преподают там.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

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