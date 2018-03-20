Преподаватели УрГПУ выбрали нового ректора – им стала Светлана Минюрова (ФОТО)

В Уральском педагогическом университете прошли выборы ректора. По итогам двух туров тайного голосования новым руководителем выбрана проректор по учебной работе Светлана Минюрова. Теперь утвердить ее в должности должно Министерство образования РФ.

Выборы нового ректора УрГПУ состоялись на конференции научно-педагогических работников и обучающихся, в которой приняли участие 233 делегата, выбранные в структурных подразделениях вуза. Тайное голосование проводила в два тура. В первом туре большинство голосов набрали проректор по учебной работе Светлана Минюрова и директор Института социального образования Ирина Ларионова. По итогам второго тура победила Минюрова. Конференция УрГПУ ходатайствует перед Министерством образования и науки РФ об утверждении ее в этой должности. До 25 апреля согласно контракту в должности ректора продолжает работать Алевтина Симонова, сообщили в пресс-службе вуза.

Светлана Минюрова рассказала, что в УрГПУ работает уже 31 год. В последнее время педагог занимала должность проректора по учебной работе. Дальнейшая работа университета «будет основываться на ресурсах, которые уже есть в вузе», – отметила новый ректор.

Добавим, что нынешний ректор УрГПУ Алевтина Симонова в 2016 году стала фигурантом скандала. В ноябре около пятисот студентов Института физкультуры УрГПУ проголосовали онлайн за смену Алевтины Симоновой. Будущие тренера пожаловались в СМИ, что им не дают заниматься из-за аварийного состояния спорткомплекса вуза. Симонова в ответ провела совещание с сотрудниками института, на которое не пустила «неугодных» студентов и преподавателей. Но скандал постепенно сошел на нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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