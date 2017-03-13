Гражданско-патриотическому воспитанию теперь будут учить в вузах / Что ждет абитуриентов – 2017

Публикации за 13.03.17

В вузах Екатеринбурга готовятся к приемной кампании-2017. В марте во многих университетах проходят дни открытых дверей, где абитуриенты напрямую могут узнать о новинках, которых хоть и немного, но они есть. В УрФУ в этом году стало меньше бюджетных мест, особенно на гуманитарных направлениях, в УрГПУ открыли новые направления, в УГМУ ждут больше стоматологов, в ЕГТИ количество бюджетных мест для актеров увеличили, но их придется поделить между мастерами курсов.

В УрФУ сократили количество бюджетных мест

В самом большом вузе Екатеринбурга – Уральском федеральном университете – в этом году значительно сократилось количество бюджетных мест: вместо 7033 в прошлом году их стало 6235. Не исключено, что такое решение министерства образования связано с демографической ситуацией. В последние годы количество выпускников 11 классов школ немногим превышает количество абитуриентов, поступающих в вузы. Например, год назад в Екатеринбурге из школ выпустилось 18 тысяч человек, а вузы Свердловской области принимали 12 тысяч человек на бюджет.

В остальном в УрФУ сохраняется тенденция последних лет: больше всего «бюджета» у точных наук, меньше – у гуманитарных. Так, по данным пресс-службы вуза, больше всего мест в этом году на направлениях подготовки «Строительство» (230 мест), «Информационные системы и технологии» (175 мест), «Электроэнергетика и электротехника» (186 мест) и так далее. Меньше всего мест – на прикладной лингвистике (6 мест), востоковедении и политологии (по 7 мест), журналистике (8 мест) и так далее. Только контрактное обучение предусмотрено по направлениям «Таможенное дело», «Торговое дело», «Экономическая безопасность» и «Интеллектуальные системы в гуманитарной среде».

Новое направление в УрФУ лишь одно: 5 бюджетных мест выделено в магистратуре на государственный аудит.

Правила поступления в вузе по сравнению с прошлым годом не поменялись. Дни открытых дверей в главном корпусе УрФУ в Екатеринбурге уже прошли, также отдельные мероприятия устраивали институты. Сейчас вуз проводит выездные дни открытых дверей: 14 марта в Кургане, 17 марта – в Югорске, 18 марта – в Каменске-Уральском.

В УрГПУ – много новых направлений

В Уральском государственном педагогическом университете в этом году сократили количество бюджетных мест на бакалавриате по всем формам обучения и, напротив, увеличили в магистратуре, – сообщили в пресс-службе вуза. Общее количество бюджетных мест в итоге выросло до 1438 (в прошлом году было 1311). Наибольший спрос, как и в предыдущие годы, ожидается на направление подготовки « Педагогическое образование» ( с двумя профилями подготовки).

«В том числе, потому, что там сконцентрированы почти все бюджетные места очного бакалавриата (то, что прежде всего интересует выпускников школ), – пояснили в вузе. – Ожидается высокий спрос на магистерские программы по направлениям подготовки «Психология» и «Менеджмент», так как на эти направления впервые за долгое время университету выделены бюджетные места».

Много в УрГПУ нового: всего бакалавриат обновится на одиннадцать программ. Некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Например, «Туризм. Образовательный туризм» обучит своего рода турагентов, которые на профессиональном уровне сумеют организовывать обучение за рубежом или в других городах России. Бюджетные места предлагаются только на заочной форме обучения.

«Биология и химия» на очной форме предлагает студентам двадцать бюджетных мест.

«Как показывает практика, учителя химии сегодня практически миф. Они настолько редки, что зачастую химию ведет учитель биологии без специального образования и это уже никого не удивляет», – комментируют в УрГПУ.

Также будущим абитуриентам предложат девять совершенно новых магистерских программ. Топовые – «Гражданско-патриотическое воспитание» и «Психология и педагогика инклюзивного образования» опираются на направления, обеспеченные господдержкой, а значит и выпускники не останутся без перспектив.

День открытых дверей пройдет в УрГПУ 19 марта. Мероприятие пройдет по адресу: пр. Космонавтов, 26. Старт в 10:00.

В Горном государство поддерживает инженеров и энергетиков

В Уральском государственном горном университете в этом году на бюджетные места примут 893 человека: 597 человек – на очное, 296 – на заочное отделения. Цифры приема немного выше прошлогодних за счет увеличения мест на заочном отделении. Как рассказали в приемной комиссии, в основном заочно идут учиться на инженерные специальности, поскольку именно они поддерживаются государством. Впрочем, на очном тоже конкурс обычно большой на специальностях, связанных с инженерией и энергетикой – абитуриенты стали понимать, что сегодня эти отрасли востребованы и всегда можно найти работу после выпуска.

Из нового в Горном – впервые за долгое время выделены бюджетные места на направлении «Информатика и вычислительная техника» – примут 22 человека.

Узнать подробнее о приемной кампании-2017 в УГГУ можно будет на дне открытых дверей 25 марта.

В медицинском наберут больше стоматологов

В Уральском государственном медицинском университете контрольные цифры приема почти не изменились: в прошлом году на бюджет набрали 492 будущих врача, в этом наберут 500. Лечебный факультет пример 295 человек, педиатрический – 130.

«Небольшое увеличение на направлении медико-профилактическая работа (с 46 до 50 человек) появилось благодаря работе деканата: спрос на выпускников этих специальностей есть и нам хотелось, чтобы было больше бюджетных мест. Стоматология тоже увеличилось число мест – с 26 до 30, – рассказала NDNews.ru ответственный секретарь приемной комиссии Уральского государственного медицинского университета Марина Уфимцева. – Что касается поступающих по целевым направлениям от муниципалитетов или больниц, цифры у нас будут только в мае».

В УГМУ также сообщили, что правила приема в этом году остались такими же, как и год назад. Но вуз не будет добавлять дополнительные баллы за ГТО и сочинение (в прошлом году можно было заработать по 1 баллу). Более подробно с системой баллов можно ознакомиться на сайте вуза или приехав туда на День открытых дверей для абитуриентов – в УГМУ он состоится 26 марта, в воскресенье.

В театральном мастера поборются за абитуриентов

В Екатеринбургском театральном институте число бюджетных мест на главном направлении – «Актерское мастерство» – увеличилось с 24 до 30. За абитуриентов поборются мастера, которые будут набирать себе курсы в этом году.

«У нас в этом году количество бюджетных мест по подготовке актеров театра увеличилось – было 24, а стало 30. Но в прошлом году курсы набирали всего 2 мастера и 24 человека делили на них. А в этом году курс набирают уже 4 мастера – 30 бюджетных мест поделили между ними. То есть на курсах мастеров бюджетников будет меньше. Остальные 50 человек будут набраны на платной основе. Еще 35 студентов по договорам будут обучаться актерскому мастерству не 4 года, а 5 лет.

Литературное творчество у нас осталось на уровне прошлого года – 4 бюджетных места. На продюсерство 2 человека, как и годом ранее. Правила приема мы не меняли», – отметили в приемной комиссии ЕГТИ.

Добавим, что день открытых дверей в вузе уже прошел. Теперь абитуриентов ждут с документами 20 июня. Также некоторые мастера до начала вступительных испытаний могут устроить встречи с абитуриентами – информация об их проведении будет размещена на сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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