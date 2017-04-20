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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

«Ромео и Джульетта» Екатеринбургского оперного театра признан лучшим балетом на «Золотой маске»

«Ромео и Джульетта» Екатеринбургского оперного театра признан лучшим балетом на «Золотой маске»

Екатеринбургский театр оперы и балета взял две премии главной театральной премии России «Золотая Маска». Лучшим признан балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова, хотя самому хореографу премию не дали. Зато «Маску» получил Игорь Булыцын за роль Меркуцио в этом же спектакле.

Накануне поздно вечером в Москве были вручены премии в области театрального искусства «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы стал «Русский роман» московского Театра имени Маяковского. В «Малой форме» приз взял «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского». Лучшим драматическим режиссером жюри утвердило Андрея Могучего за постановку «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Лучшим драматическим актером признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Как лучшая драматическая актриса «Маску» взяла Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского.

В музыкальном театре сразу две награды взял Екатеринбургский оперный театр. Лучшим балетом по версии «Золотой маски» стал «Ромео и Джульетта». Хореограф Вячеслав Самодуров остался без премии, хотя и был номинирован. Зато лучшим артистом балета стал Игорь Булыцын, станцевавший партию Меркуцио. Опера «Кармен» из Екатеринбурга осталась без «Масок». Лучшей была признана «Роделинда» Большого театра.

Полный список победителей можно .

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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