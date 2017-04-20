«Ромео и Джульетта» Екатеринбургского оперного театра признан лучшим балетом на «Золотой маске»

Публикации за 20.04.17

Екатеринбургский театр оперы и балета взял две премии главной театральной премии России «Золотая Маска». Лучшим признан балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова, хотя самому хореографу премию не дали. Зато «Маску» получил Игорь Булыцын за роль Меркуцио в этом же спектакле.

Накануне поздно вечером в Москве были вручены премии в области театрального искусства «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы стал «Русский роман» московского Театра имени Маяковского. В «Малой форме» приз взял «Магадан/Кабаре» театра «Около дома Станиславского». Лучшим драматическим режиссером жюри утвердило Андрея Могучего за постановку «Гроза» в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Лучшим драматическим актером признан Данила Козловский за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Как лучшая драматическая актриса «Маску» взяла Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле «Русский роман» Театра имени Маяковского.

В музыкальном театре сразу две награды взял Екатеринбургский оперный театр. Лучшим балетом по версии «Золотой маски» стал «Ромео и Джульетта». Хореограф Вячеслав Самодуров остался без премии, хотя и был номинирован. Зато лучшим артистом балета стал Игорь Булыцын, станцевавший партию Меркуцио. Опера «Кармен» из Екатеринбурга осталась без «Масок». Лучшей была признана «Роделинда» Большого театра.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте «Золотой маски».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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