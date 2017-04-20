«Перетанцевали» Большой и Мариинку – две «Золотые маски» Оперного прибыли в Екатеринбург под звуки оркестра (ВИДЕО)

Публикации за 20.04.17

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В Екатеринбург из Москвы прилетели две «Золотые маски», которые получил Оперный театр за балет «Ромео и Джульетта»: одну награду дали за спектакль в целом, вторую – исполнителю роли Меркуцио персонально. Как рассказали солисты балета, было очень приятно находиться в номинациях с известными российскими актерами, и тем более – победить в номинации «Лучший балет», где были заявлены спектакли Мариинского и Большого театров.

Напомним, Екатеринбургский театр оперы и балета взял две премии главного театрального фестиваля России «Золотая Маска». Лучшим признан балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова, хотя самому хореографу премию не дали. Зато «Маску» получил Игорь Булыцын за роль Меркуцио в этом же спектакле. Сегодня трое солистов балета Екатеринбургского театра привезли заветные театральные награды из Москвы. Коллеги встречали победителей в аэропорту Кольцово с оркестром.

«Этот спектакль очень сложный для понимания, когда ты смотришь его в первый раз. Поэтому тем более удивительно, что жюри выбрало победителем именно «Ромео и Джульетту», – рассказал сегодня журналистам солист балета Екатеринбургского театра Александр Меркушев, играющий в спектакле Ромео. – В спектакле много драматургии, там нужно много играть именно на эмоциях. Поэтому нам было очень сложно над ним работать».

Тем приятнее труппе было, что у «Ромео и Джульетты» сразу две награды. Вторую получил исполнитель роли Меркуцио Игорь Булыцын.

«Конечно, эмоций много. Но я хочу сказать, что эти награды – это заслуга всего нашего театра: и пошивочных цехов, и монтировщиков, и репетиторов, и оркестра, и всех, всех. Театр – это большая машина, которая работает слаженно, – отметил Игорь Булыцын. – И когда мы показывали «Ромео и Джульетту» на «Золотой маске» в Москве, и стояли за кулисами, у меня было ощущение, что мы – как одно целое». Исполнительница роли Джульетты солистка Екатерина Сапогова тоже была номинирована на премию как лучшая актриса балета, но награды не получила. Однако, как говорит Екатерина, для нее было важным даже просто оказаться в одной номинации с великими балеринами. «Мы боролись на «Золотой маске» с Большим театром, Мариинкой. Конечно, это колоссальные эмоции – от самого конкурса, от того, что было на сцене», – поделилась балерина.

Добавим, что на «Золотую маску» также была номинирована опера «Кармен» и ее создатели, но наград они не получили. Лучшей была признана опера «Роделинда» Большого театра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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