Против мужчины, швырнувшего сына об асфальт, возбуждено уголовное дело

Публикации за 20.04.17

Жителя Екатеринбурга подозревают в покушении на убийство малолетнего сына. Подвыпивший отец несколько раз ударил мальчика головой об асфальт.

Вечером 18 апреля прохожие на перекрёстке проспекта Космонавтов и Красных Командиров заметили, как мужчина избивает маленького мальчика. Как оказалось позже, ребенку потребовалась госпитализация. В правоохранительных органах ранее подтверждали, что мужчина избивал своего сына, мальчика 2012 года рождения. При этом нерадивый отец был в изрядном подпитии. На помощь ребенку пришли очевидцы.

Сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.30. п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Отец мальчика задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. При этом ранее мужчина уже был судим. Устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка, кроме того, в ходе расследования будет выясняться, в каких условиях рос мальчик и проверяли ли семью сотрудники уполномоченных органов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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