Глава СКР поручил арестовать уральца, швырнувшего сына об асфальт

Публикации за 21.04.17

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Свердловской области немедленно ходатайствовать об аресте жителя Екатеринбурга, который несколько раз ударил своего сына головой об асфальт.

«Такая мера необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье, – говорится на сайте СКР. – Ведь беззащитный ребенок лишь чудом остался жив благодаря неравнодушию прохожих, которые не прошли мимо, не побоялись крепкого, явно нетрезвого мужчины и вступились за мальчика».

В ходе расследования стало известно, что мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж. Кроме того, есть сведения, что он злоупотреблял спиртным.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям медиков и сотрудников органов внутренних дел на предмет того, насколько оперативно первые уведомили соответствующий орган о преступлении в отношении несовершеннолетнего, а другие – отреагировали на это. Также будет

изучена роль органов опеки и попечительства, попустительство которых могло привести к нарушению прав детей и совершению преступления в многодетной семье. По мнению следствия, она имеет признаки неблагополучной.

Напомним, вечером 18 апреля прохожие на перекрестке проспекта Космонавтов и Красных Командиров заметили, как мужчина избивает маленького мальчика, несколько раз ударив его головой об асфальт. Ребенку потребовалась госпитализация. В правоохранительных органах ранее подтверждали, что мужчина избивал своего сына 2012 года рождения. При этом нерадивый отец был в изрядном подпитии.

Злоумышленник был задержан вечером 19 апреля. Его обвиняют в покушении на убийство сына (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Для определения степени вреда здоровью ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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