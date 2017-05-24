Направлено в суд дело мужчины, швырнувшего своего ребенка об асфальт

Публикации за 24.05.17

Завершено расследование резонансного уголовного дела о покушении на убийство ребенка – неадекватный отец на глазах прохожих швырнул сына головой об асфальт. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе расследования удалось установить личность одного из мужчин, который защитил малыша от пьяного отца, ему должны вручить награду.

Напомним эту скандальную историю, случившуюся около месяца назад. Вечером 18 апреля прохожие на перекрёстке проспекта Космонавтов и Красных Командиров заметили, как мужчина избивает маленького мальчика. Житель Екатеринбурга несколько раз с силой ударил четырехлетнего ребенка об асфальт, затем, когда ребенок лежал на асфальте, несколько раз ударил его головой о покрытие. При этом нерадивый отец был в изрядном подпитии. На помощь ребенку пришли очевидцы: один из проходивших мимо мужчин пытался остановить пьяного, к месту конфликта подъехал велосипедист и одним ударом буквально уложил неадеквата на асфальт. Малыша госпитализировали. Его отца отправили под арест, а двух спасших мальчика мужчин начали разыскивать, чтобы вручить им награды.

По факту избиения малыша было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, его расследование завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд. В процессе расследования допрошено около 20 свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, истребована необходимая документация, в том числе материалы, характеризующие самого обвиняемого и условия жизни этой семьи.

«В ходе расследования установлен и допрошен в качестве свидетеля один из тех мужчин, который сумел заступиться за малолетнего потерпевшего. Этот гражданин, которому удалось нейтрализовать агрессивного злоумышленника, дал очень важные для следствия показания, способствовавшие установлению объективной истины по делу. В настоящее время по поводу этого свидетеля решается вопрос о его поощрении ведомственной наградой Следственного комитета России. В то же время мероприятия по установлению личности другого заступившегося за малыша мужчины продолжаются, поскольку его неравнодушные действия также заслуживают быть отмеченными должным образом», – отметили в СК. Мужчине, который поднял руку на ребенка, грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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