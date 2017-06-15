«Это была игра»: в Екатеринбурге начали судить мужчину, который швырял 4-летнего сына об асфальт

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс над 39-летним Александром Мошкиным, который на глазах у прохожих бил своего 4-летнего сына об асфальт на проспекте Космонавтов. Резонансное дело будет рассматривать коллегия из трех судей в закрытом режиме – об этом попросил сам обвиняемый.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на первом заседании было озвучено, что обвиняемый до последнего времени работал электромехаником, официально не женат, ранее был судим, имеет высшее образование. При этом у мужчины трое детей, самому старшему – 11 лет. Представлять интересы потерпевшего ребенка на суде будет представитель отдела опеки. Дело в отношении Мошкина будет рассматривать председательствующий судья Наталья Галимова, а также судьи Владимир Курец и Владимир Тимофеев.

В ходе слушания обвиняемый попросил перенести процесс, поскольку сегодня не явился его второй адвокат – он находится в отпуске. «Считаю, что два адвоката смогут защитить мои права более квалифицированно», – отметил Мошкин. Суд в удовлетворении этого ходатайства, с учетом мнения прокурора, отказал. После этого судья объявила о том, что судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, поскольку речь идет о 4-летнем мальчике, и СМИ попросили покинуть зал. Репортеры перед уходом успели задать обвиняемому несколько вопросов. Мошкин своей вины не признал и заявил, что «это все была игра». «Хотел развеселить сына. Падения не было, я его удержал. Тяжелых последствий не было», – уточнил он.

Видео из суда – в ближайшее время на нашем канале.

По версии следователей, вечером 18 апреля 2016 года на перекрестке улицы Красных командиров и проспекта Космонавтов пьяный мужчина на глазах у изумленных прохожих несколько раз ударил своего сына головой об асфальт. В этот момент отец держал ребенка за ноги. Потом он стал бросать мальчика на землю с высоты своего роста. Двое случайных прохожих, которые стали свидетелями этой жуткой сцены, остановили пьяного отца, применив физическую силу, и спасли мальчика. Ребенку на месте была оказана первая медицинская помощь, его доставили в больницу.

Инцидент с мальчиком получил широкий общественный резонанс. Арестовать Мошкина лично потребовал руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В дальнейшем мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Максимум, что может получить горе-отец, – 15 лет лишения свободы. Громкое дело вызвало интерес у федеральных каналов. Гражданская жена мужчины заявила Андрею Малахову, что ее супруг мирный человек и руки на детей никогда не поднимал.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 15.06.17

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли при тушении пожара. / Интервью с ровесницей Великого Октября: «Я очень хочу вновь увидеть социализм». «Мы были за справедливость, а сейчас – ее нет. И люди видят эту неправду». / С 1 июля в Екатеринбурге отменят шесть маршруток: список. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»