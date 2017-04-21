Мужчина, ударивший сына головой об асфальт, арестован

Публикации за 21.04.17

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал до 18 июня 39-летнего местного жителя Александра Мошкина, который жестоко избил своего 4-летнего сына на глазах прохожих. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Мошкин обвиняется в покушении на убийство ребенка.

«Суд удовлетворил ходатайство и принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. На период предварительного расследования он будет изолирован от общества, а самое главное – от своей семьи, в которой воспитываются трое малолетних детей. Именно их интересы, прежде всего, теперь защищены», – отметили в ведомстве, добавив, что мужчина ранее уже был судим за преступление против здоровья человека и грабеж. Кроме того, есть сведения, что он злоупотреблял спиртным.

Накануне вечером руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Свердловской области немедленно ходатайствовать об аресте мужчины. «Такая мера необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье, – заявили в СКР. – Ведь беззащитный ребенок лишь чудом остался жив благодаря неравнодушию прохожих людей, которые не прошли мимо, не побоялись крепкого, явно нетрезвого мужчины и вступились за мальчика».

Правовая оценка также будет дана действиям медиков и сотрудников органов внутренних дел на предмет того, насколько оперативно первые уведомили соответствующий орган о преступлении в отношении несовершеннолетнего, а другие – отреагировали на это. Также будет изучена роль органов опеки и попечительства, попустительство которых могло привести к нарушению прав детей и совершению преступления в многодетной семье. По мнению следствия, она имеет признаки неблагополучной.

Напомним, вечером 18 апреля прохожие на перекрестке проспекта Космонавтов и Красных Командиров заметили, как мужчина избивает маленького мальчика, несколько раз ударив его головой об асфальт. Ребенку потребовалась госпитализация. В правоохранительных органах ранее подтверждали, что мужчина избивал своего сына 2012 года рождения. При этом нерадивый отец был в изрядном подпитии.

Злоумышленник был задержан вечером 19 апреля. Его обвиняют в покушении на убийство сына (ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Для определения степени вреда здоровью ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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