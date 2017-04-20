Один из участников бойни в Цыганском поселке скончался в СИЗО

Публикации за 20.04.17

Один из участников кровавой бойни в Цыганском поселке – Илья Ходаков, который находился в числе нападавших на дом казака Олега Шишова, найден мертвым в СИЗО. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Ходаков содержался в СИЗО Нижнего Тагила с осени прошлого года. Из-за полученного на сходке ранения мужчина проходил лечение в медицинском учреждении следственного изолятора. Врачи констатировали у арестанта серьезную болезнь, подробности которой не раскрываются. Заболевание, как заявляют в СУ СКР по Свердловской области, и стало причиной смерти. Это было установлено в ходе проверки, которую проводил Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. В связи с тем, что смерть не носила криминальный характер, СКР отказал в возбуждении уголовного дела.

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишову, который отправил цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых и друзей, и на нескольких автомобилях прибыл к дому казака для разборок, в ходе которых началась стрельба. По сообщению МВД, в ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое погибли. После перестрелки все покинули место происшествия. Олег Шишов и Дутов-старший добровольно сдались полиции 5 сентября. Его и Дутова отпустили под подписку о невыезде. Родственник Александра, стрелявший по группе приехавших цыган, находится в розыске.

Вскоре силовики начали задерживать сторонников Пестрикова. Всего в ИВС доставили пятерых. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»). Процессуальное решение принято в отношении второй стороны конфликта – тех, кто приехал к дому казака Олега Шишова на разборки.

СКР дал собственную оценку произошедшим событиям. «Лица, организовавшие и принявшие участие в массовых беспорядках, после произошедшего конфликта изначально поступили в корне неправильно, решив выяснить отношения со своими оппонентами, что называется, силовым методом. Подобного рода варианты разрешения конфликтных ситуаций недопустимы в условиях цивилизованного общества и правового государства. Каждый, кто посягает своими противоправными действиями на общественную безопасность, должен помнить, что действующим законодательством за такие деяния предусмотрена суровая ответственность вплоть до длительной изоляции от общества в учреждениях пенитенциарной системы», – отмечали ранее в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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