Кризис? Не слышали: уральские олигархи поднялись в рейтинге самых богатых Forbes

Публикации за 20.04.17

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов России. В этом году издание отмечает рекордную стоимость «входного билета» – в первую десятку пустили тех, кто заработал более 12,4 млрд $. Всего в рейтинге 200 персон. И среди них – олигархи из Свердловской области и те, кому заработать свои миллионы помог бизнес на территории Среднего Урала.

Итак, коренных уральцев в списке немного, пока никто из них в первую десятку и даже двадцатку не попал. Богаче всех оказался гендиректор УГМК Андрей Козицын. Он занял 28 место рейтинга, заработав 4 млрд 300 млн долларов. Год назад сумма была на 1,9 млрд долларов меньше. Медный король из Верхней Пышмы поднялся на 8 строчек в рейтинге.

Собственник РМК Игорь Алтушкин несколько беднее своего коллеги – «всего» 2 млрд долларов, впрочем, и его можно поздравить, он стал богаче на 600 млн долларов. И поднялся на три позиции вверх, до 47 места.

Председатель совета директоров ТМК и «Синары» Дмитрий Пумпянский, плотно обосновавшийся в регионе, может похвастать доходом в 1,4 млрд долларов, он стал богаче на 400 миллионов и повысил свой рейтинг на 9 позиций, став 64 в списке самых богатых бизнесменов.

Николай Максимов, владелец «Макси-групп» (штаб-квартира в Екатеринбурге), в отличие от остальных свердловчан, улучшивших доходы, наоборот, обеднел – на 200 млн $. Его состояние оценили в 750 млн долларов, он занял только 138, потеряв сразу 54 позиции.

И Зелимхану Муцоеву, депутату Госдумы, не повезло. В прошлом году его состояние оценили в 950 млн долларов, он попал в сотню самых богатых. А в этом году олигарха в списке нет вообще (кстати, в декларации за прошлый год единоросс отразил в 4 млн 567 тысяч 139 рублей дохода).

Еще нескольким олигархам сколотить состояние помог бизнес в Свердловской области. Сразу двое (помимо Козицына) делают деньги в УГМК. В список самых богатых не мог не попасть Искандер Махмудов, президент и основатель УГМК. Он занял 19-ю строчку рейтинга, заработав 6,5 млрд долларов. Член совета директоров УГМК Игорь Кудряшкин заработал 900 млн долларов и стал 115-м в рейтинге Forbes. Снова на высоких позициях владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, его доход оценили в 12,5 млрд долларов. Правда, олигарх с предыдущего рейтинга уступил три позиции и на этот раз замкнул десятку самых богатых россиян. Президент «Русала» Олег Дерипаска стал 23-м с доходом в 5,1 млрд $.

Замыкает рейтинг Михаил Шелков, Контролирующий акционер компании «Экспотрейд», которой принадлежат 65,3% акций «ВСМПО-Ависма». Он, кстати, один из новичков рейтинга, его доход оценили «всего» в 500 млн долларов.

Добавим, лидером рейтинга стал совладелец газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон, его доход составил 18,4 млрд $. Вторым стал гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов, он заработал 17,5 млрд $. Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей достаток оценили в 16,1 млрд $, стал третьим. Как указывает Forbes, совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд, до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Есть несколько причин того, что богатые стали еще богаче. «Прежде всего, с 12 февраля 2016 года по 17 февраля 2017 года (на эти даты Forbes брал биржевые котировки для подсчета состояний мировых миллиардеров) курс рубля вырос на 38% (с 79,11 рубля до 57,15 рубля за доллар). Долларовый индикатор рынка акций, RTS Index, за тот же период прибавил 67%. Эти факторы оказали заметное влияние на долларовую оценку стоимости активов», – отмечает издание. Другие причин – рост мирового рынка стали, что сказалось на состояний бизнесменов, в структуре активов которых преобладают металлургические компании.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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