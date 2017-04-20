Срочно! На Сортировке в подъезде найдены два трупа (ВИДЕО 18+)

В Екатеринбурге произошло двойное убийство – жители дома по ул. Бебеля, 164 на Сортировке обнаружили в подъезде тела двух бездомных.
Как сообщает съемочная группа NDNews.ru, на месте дежурит полиция, но следователь из СКР еще не приехал. Судя по беглому осмотру места преступления, пара – мужчина и женщина распивала спиртосодержащую жидкость «Витасепт».
Судя по всему, убийство произошло накануне вечером. На виске мужчины видны следы ударов. Предположительно, в застолье мог участвовать еще как минимум один участник, который и мог совершить убийство.
Видео не для слабонервных смотрите на нашем канале.
Екатеринбург, Максим Бородин,Семен Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 20.04.17
В Красноуфимске сотня жителей остались без света из-за хулиганов, взломавших подстанцию. / В Реже на чердаке дома во время ремонта нашли мумию младенца. / Штаб Куйвашева провел первое заседание: искали сильных союзников. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»