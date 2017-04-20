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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

Срочно! На Сортировке в подъезде найдены два трупа (ВИДЕО 18+)

Срочно! На Сортировке в подъезде найдены два трупа (ВИДЕО 18+)

В Екатеринбурге произошло двойное убийство – жители дома по ул. Бебеля, 164 на Сортировке обнаружили в подъезде тела двух бездомных.

Как сообщает съемочная группа NDNews.ru, на месте дежурит полиция, но следователь из СКР еще не приехал. Судя по беглому осмотру места преступления, пара – мужчина и женщина распивала спиртосодержащую жидкость «Витасепт».

Судя по всему, убийство произошло накануне вечером. На виске мужчины видны следы ударов. Предположительно, в застолье мог участвовать еще как минимум один участник, который и мог совершить убийство.

Видео не для слабонервных смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин,Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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