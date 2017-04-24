Убийства на Сортировке: преступников было двое, а жертвы не были знакомы

Публикации за 24.04.17

В доме на Сортировке, где в пятницу были найдены трупы, было совершено не двойное убийство, а два разных преступления, в которых виновны приятели. Пока один из них убивал первую жертву, второй насмерть забивал неизвестного ему мужчину.

Напомним, NDNews.ru в пятницу писал о преступлениях в доме по ул. Бебеля, 164, на Сортировке. Жители этого дома в своем подъезде обнаружили два трупа. Практически сразу было ясно, что смерть как минимум одного из них носит криминальный характер.

Сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области рассказали подробности преступления. По итогам судебно-медицинской экспертизы подтвердилось, что смерть обоих погибших носит криминальный характер, первый из потерпевших скончался от механической асфиксии (т.е. от удушения), второй – от черепно-мозговой травмы. При этом потерпевшие между собой знакомы не были, и их убивали разные люди. Один из них ранее судимый мужчина 1993 года рождения, второй товарищ 1992 года рождения осужден не был.

По версии следствия, события развивались следующим образом. Двое парней распивали алкоголь в подъезде, на лестничную площадку вышел местный житель 1970 года рождения, завязалась ссора между ним и одним из приятелей – ранее осужденным. В результате конфликта пьяный парень избил мужчину, а потом задушил его. В это время второй спустился этажом ниже и встретил мужчину, личность которого пока не установлена. И на этом лестничном марше завязалась драка, неизвестный погиб от множественных ударов руками и ногами по голове. Несколько часов подвыпившие убийцы продолжали находиться в этом подъезде и лишь позже ушли. А после жильцы дома обнаружили трупы и вызвали полицию.

В полиции произошедшее объяснили чуть иначе. По их версии, двое парней и мужчина 1970 года рождения втроем распивали спиртное, началась драка, и к этой драке присоединился неопознанный пострадавший. «Совместно с ними (двумя молодыми приятелями, – прим. ред.) находился житель данного дома – мужчина 1970 года рождения. При этом в компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин, 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Причем после убийства парни прихватили сотовые телефоны своих жертв.

Возбуждено два уголовных дела. Ранее судимый парень обвиняется по .1 ст.105 УК РФ («Убийство»), он находится под стражей и уже дал признательные показания. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его местонахождение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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