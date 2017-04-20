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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

Минфин Свердловской области займет у банков 31 миллиард за год

Минфин Свердловской области займет у банков 31 миллиард за год

Минфин Свердловской области планирует увеличить более чем в полтора раза увеличить займы у кредитных организаций. Если поправки будут приняты, то до конца года область займет 31 миллиард рублей.

Министерство финансов Свердловской области подготовило проект поправок в постановление правительства «О привлечении в 2017 году в областной бюджет кредитов кредитных организаций». Как указывается в документе, предлагается сумму максимального займа в кредитных организациях увеличить с 19 млрд 369 млн 125,6 тысяч рублей до 31 млрд 243 млн 965,4 тысяч рублей. «Кредитные средства, привлекаемые от кредитных организаций, будут направлены на частичное покрытие дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств Свердловской области. Расходы на обслуживание кредитов кредитных организаций включены в расходы областного бюджета», – сообщается в пояснительной записке.

Добавим, по состоянию на 17 апреля госдолог Свердловской области 67 млрд 49 млн рублей. И в структуре госдолга большая часть – это займы именно в кредитных организациях, почти 42,8 млрд рублей. Бюджетные кредиты регионам обходятся значительно дешевле, нежели банковские: процентная ставка по бюджетным кредитам составляет всего 0,1 %, банковские ставки обычно практически на два порядка больше.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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