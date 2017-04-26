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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Правительство Свердловской области берет кредиты на 4 миллиарда

Правительство Свердловской области берет кредиты на 4 миллиарда

Правительство Свердловской области вновь готовится увеличить размер госдолга. Власти намерены открыть четыре кредитные линии с лимитом в миллиард рублей каждый.

Соответствующие аукционы разместил департамент госзакупок Свердловской области. Согласно документации к каждому из четырех тендеров, область открывает невозобновляемые кредитные линии с лимитом в миллиард рублей сроком до 2021 года. Цель кредитования – «частичное финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств Свердловской области». Каждый займ обойдется региону в 456 млн 973 тысячи рублей. Аукционы назначены на 22 мая.

Напомним, ранее стало известно, что минфин Свердловской области предложил поправки в бюджет на этот год, согласно которым сумма максимального займа в кредитных организациях составит 31,2 млрд рублей вместо 19,3 млрд.

По состоянию на 17 апреля госдолог Свердловской области составляет 67 млрд 49 млн рублей. И в структуре госдолга большая часть – это займы именно в кредитных организациях, почти 42,8 млрд рублей. Бюджетные кредиты регионам обходятся значительно дешевле, нежели банковские: процентная ставка по бюджетным кредитам составляет всего 0,1 %, банковские ставки обычно практически на два порядка больше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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