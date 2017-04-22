В Карпинске обрушились перекрытия в жилом доме

Публикации за 22.04.17

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения перекрытия в многоквартирном доме в Карпинске.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, инцидент произошел в жилом доме на улице Ленина. По предварительным данным, перекрытие между 1 и 2 этажами упало в ночное время. В результате обрушения проживающие в квартире на втором этаже не пострадали, а в квартире на 1 этаже никто не проживал.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет установлена организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Кроме того, прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – уточнила собеседница агентства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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