Причиной обрушения перекрытий в жилом доме в Карпинске стал ремонт

Публикации за 24.04.17

Озвучены предварительные итоги проверки по факту обрушения перекрытий в многоквартирном доме в Карпинске. Эксперты установили, что причиной ЧП стал ремонт, затеянный жильцами.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, инцидент произошел в жилом доме на улице Ленина, 121. Здание обслуживает ООО «Управляющая компания «Дом». В ходе обследования специалисты установили, что на кухне одной из квартир обрушился пол и потолок. Оказалось, что в квартире этажом ниже собственники долгое время проводили ремонт. «В частности, был проведен частичный демонтаж печного очага, из-за этого пол квартиры на втором этаже потерял опору и вместе с кирпичной печной кладкой рухнул вниз. В связи с обрушением печи обвалился и потолок», – отметила собеседница агентства.

Ремонтные работы проводились без согласования с жителями дома, управляющей компанией и администрацией городского округа, а также без соответствующего разрешения. «Еще одной возможной причиной обрушения стало ненадлежащее содержание канализационных сетей, вследствие чего происходило намокание стен и несущих конструкций дома», – добавила Канатова.

При этом пострадавший дом не признавался аварийным. В настоящее время готовится заключение о возможности восстановления здания. Жильцам представлены помещения маневренного фонда.

Так как УК и администрация города должным образом не следили за домом, главе Карпинска Андрею Клопову и директору ООО «Управляющая компания «Дом» Александру Пильникову внесены представления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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