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Публикации за 22.04.17

«Творцы просят у государства дать им все, а отдают – что получится» / В Ельцин-центре поговорили о культурной политике (ФОТО)

«Творцы просят у государства дать им все, а отдают – что получится» В Ельцин-центре поговорили о культурной политике (ФОТО)

Взаимодействие художника и государства во все времена было непростым. Найти равновесие между интересами обеих сторон – задача, которую призвана решать культурная политика государства. В новейшей истории демократической России она все еще находится в процессе становления, и не всегда удается достичь взаимопонимания.

Культуролог Ольга Астафьева, профессор кафедры ЮНЕСКО Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), считает, что один из самых непростых аспектов этой темы – финансовая поддержка государством режиссеров, театров, киностудий. Как передает корреспондент NDNews.ru, эту тему Ольга Николаевна подняла на второй день работы научной конференции «Революция и культура. ХХ век», организованной департаментом культурологии Уральского федерального университета. В отличие от первого дня, который прошел в стенах главного корпуса бывшего УрГУ и , второй был организован в Ельцин-центре и освещал вопросы культуры наших дней.

Новый День: ''Творцы просят у государства дать им все, а отдают – что получится''

Профессор Астафьева рассказала, что в советские времена при союзах композиторов, писателей, художников и так далее существовало понятие «творческая неудача»: «Могу точно рассказать, как это было в Союзе композиторов, поскольку я в него вхожу. Объявлялся конкурс на песню или симфонию. Все его участники получали аванс. Побеждало одно или два произведения, остальные признавались «творческими неудачами». Но аванс у авторов никто не отбирал».

Сейчас, по словам эксперта, ситуация другая – художники постоянно обращаются к государству за помощью, но помочь всем – невозможно. Разговор может начаться с «помогите нам хотя бы чуть-чуть, мы сделаем такое!», а закончиться – «дайте нам все, а назад возьмите, что получится». «Нам нужно научиться выбирать лучшее, – подчеркнула Астафьева, – давайте вспомним, как с этим работают на Западе. Частные инвесторы оказывают доверие кинорежиссерам. Те его оправдывают, а потом их продукт продают. И, кстати, мы же с вами все его и едим».

Ольга Астафьева
Ольга Астафьева

В том, что касается театральных постановок, Астафьева предостерегла участников конференции от повторения ошибок прошлого: «Недавно мне в руки попали документы 1917-1922 года из ведомства Анатолия Луначарского, наркома просвещения. Он хотел узнать, какие спектакли ставят в театрах, и дал своим подчиненным поручение это выяснить. И вот эти чиновники молодого советского государства писали ему: «в театре идет возмутительная опера «Аида», в которой прославляются жрецы!». Очень бы не хотелось снова с этим столкнуться. В наших театрах сейчас идут прекрасные эксперименты. Пусть творят! Надо всех слушать и слышать».

Отдельно Ольга Астафьева ответила на вопрос, стоит ли художнику самому идти во власть: «Конечно, он имеет право попытаться включиться в этот процесс изнутри, и показать свое видение культурной политики. Но следует понимать, что внутренняя ответственность при этом возрастает».

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