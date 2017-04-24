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Публикации за 24.04.17

Еще у одного дома в Ирбите обрушилась стена (ФОТО, ВИДЕО)

Еще у одного дома в Ирбите обрушилась стена (ФОТО, ВИДЕО)

Участок стены обрушился в доме, затопленном несколько лет назад по вине городской администрации. Как уже , коммунальщики вырыли в частном секторе пожарный водоем с уровнем воды выше уровня подвалов. Жильцов начало топить. В прошлом году прокуратура через суд добилась решения «устранить причины подтопления» до октября 2016 года. Но городские власти пруд так и не убрали. От постоянной сырости стены в домах прогнили, и одна из них рухнула.

Как рассказала NDNews.ru пенсионер Тамара Личкатая, администрация добилась отсрочки решения суда на основании того, что в бюджете не нашлось 500 000 рублей на спуск воды из пожарного водоема. За три года подвал деревянного дома прогнил окончательно. Переехать из аварийного строения двум жильцам, Тамаре и ее сестре, предлагали, но в так называемое «социальное жилье» – это аварийный фонд, условия проживания в нем не лучше, чем в затопленном доме.

Новый День: Еще у одного дома в Ирбите обрушилась стена (ФОТО, ВИДЕО)

После того как обрушилась стена, сестры снова обратились в прокуратуру с жалобой на администрацию. В надзорном ведомстве им ответили, что будут готовить материалы для очередного суда с руководством города.

Напомним, система дренажа в доме перестала работать еще в восьмидесятых, когда рядом начли строить пятиэтажку. Все эти годы две сестры-пенсионерки с весны по осень откачивали грунтовые воды из подвала сами, электронасосом, и требовали от властей наладить отток воды. В 2014 году «Служба заказчика» все-таки признала, что дождевая канализация на участке нарушена, для исправления ситуации чиновники решили вырыть пожарный пруд, чем только усугубили положение. Уровень водоема выше уровня окон первого этажа в доме, и жительницам пришлось переехать на второй этаж, а воду откачивать круглосуточно. После первой же зимы с замурованным в лед подвалом у дома треснули стены, разъехались печные трубы.

Новый День: Еще у одного дома в Ирбите обрушилась стена (ФОТО, ВИДЕО)

Представители администрации на просьбы женщин наладить откачку воды ответили отказом, предложили лишь починить печи. В феврале 2016 года городской суд по иску прокуратуры постановил: администрация Ирбита должна устранить допущенные нарушения. Но за четыре месяца коммунальщики в доме так и не появились. Оперативно пояснить NDNews.ru, как исполняется решение суда, в юридическом отделе ирбитской администрации не смогли. Одна из пенсионерок, Полина Митьковских, во время очередного приема в администрации заявила, что в следующий раз устроит самоподжог на глазах чиновников, так как иного способа заставить их решить вопрос не видит.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 24.04.17

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